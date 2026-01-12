Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O amor entra em uma fase decisiva e obriga os signos a encararem verdades que vinham sendo evitadas

A semana convida a repensar vínculos, expectativas e a forma de se relacionar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Esta semana traz um movimento importante nas relações. O amor pede menos repetição de padrões e mais coragem para viver vínculos de forma verdadeira. Conversas necessárias ganham espaço, limites ficam mais claros e sentimentos antigos podem reaparecer para serem finalmente resolvidos. O período favorece ajustes, decisões e novos começos, desde que feitos com maturidade emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Um recado poderoso do universo muda o rumo de decisões importantes hoje (12 de janeiro) para Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes

Um recado poderoso do universo muda o rumo de decisões importantes hoje (12 de janeiro) para Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

Imagem - O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Áries: A semana ajuda você a deixar para trás feridas antigas e se sentir mais firme emocionalmente. Conversas importantes fluem melhor, mas será preciso atenção para equilibrar vida pessoal e responsabilidades. Evite agir por impulso diante de conflitos.

Dica cósmica: Falar com calma fortalece qualquer relação.

Touro: Um clima mais leve começa a se instalar, trazendo clareza sobre o que realmente faz você feliz no amor. O desejo de viver algo diferente ou planejar encontros especiais cresce, mas cuide da sua energia emocional.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

Gêmeos: A semana ativa memórias e sentimentos ligados a relações passadas. Isso pode trazer reencontros ou conversas profundas que ajudam a entender melhor o presente. Reavaliar o que você sente se torna essencial.

Dica cósmica: O passado só volta quando ainda há algo a aprender.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Os primeiros dias favorecem conexões sinceras e aproximações emocionais. Ao longo da semana, temas delicados podem surgir, exigindo maturidade e diálogo. Manter a calma será decisivo para evitar conflitos.

Dica cósmica: Relações fortes se constroem com escuta.

Leão: O amor pede responsabilidade e constância. Questões ligadas à confiança, intimidade ou dinheiro podem surgir, mas nada precisa virar um drama se for tratado com equilíbrio.

Dica cósmica: Nem toda divergência é uma ameaça.

Virgem: Pequenos gestos ganham mais valor do que grandes declarações. A semana favorece conversas sobre futuro e planos a dois. Se houver algo mal resolvido, ele pode aparecer para ser ajustado.

Dica cósmica: Detalhes constroem grandes histórias.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Um clima romântico envolve a semana, abrindo espaço para conversas sinceras e avanços na relação. Se algo estiver fora do lugar, será preciso lidar com isso com maturidade emocional.

Dica cósmica: Harmonia começa com honestidade.

Escorpião: Sensações de recomeço no amor marcam a semana, mas emoções intensas exigem cuidado. Ciúmes ou desconfianças podem surgir se você não dosar suas reações.

Dica cósmica: Confiança é construída, não testada.

Sagitário: A semana pede reflexão antes de assumir compromissos afetivos. É um bom momento para abandonar inseguranças e valorizar relações que oferecem estabilidade e respeito.

Dica cósmica: Escolher com calma evita arrependimentos.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O período reforça sua autoestima e convida a olhar para si com mais gentileza. Uma sensação de recomeço se aproxima, mas é importante não se cobrar excessivamente.

Dica cósmica: Amor próprio também é cuidado emocional.

Aquário: A semana favorece o amor, a atração e novas conexões. Quem está solteiro pode se surpreender com encontros inesperados. Em alguns momentos, a vontade de ficar sozinho também será necessária.

Dica cósmica: Espaço emocional também é afeto.

Peixes: O período estimula socialização e novas trocas, mas sentimentos escondidos podem emergir. Use a semana para se libertar de inseguranças antigas e fortalecer sua base emocional.

Dica cósmica: Nem todo medo merece atenção.

Tags:

Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A bebida milagrosa da vovó que ajuda a controlar o açúcar no sangue

A bebida milagrosa da vovó que ajuda a controlar o açúcar no sangue
Imagem - Entenda por que nenhuma 'Helena' foi ao velório de Manoel Carlos

Entenda por que nenhuma 'Helena' foi ao velório de Manoel Carlos
Imagem - Por que Donald Trump tem a pele laranja? Especialistas explicam

Por que Donald Trump tem a pele laranja? Especialistas explicam

MAIS LIDAS

Imagem - Qual o tamanho da fortuna de Endrick? Aos 19 anos, atacante já soma milhões
01

Qual o tamanho da fortuna de Endrick? Aos 19 anos, atacante já soma milhões

Imagem - Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou
02

Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Imagem - Crime, fugas e acidente de avião: como um feminicídio em apart-hotel na Pituba terminou sem julgamento
03

Crime, fugas e acidente de avião: como um feminicídio em apart-hotel na Pituba terminou sem julgamento

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira