ASTROLOGIA

O amor entra em uma fase decisiva e obriga os signos a encararem verdades que vinham sendo evitadas

A semana convida a repensar vínculos, expectativas e a forma de se relacionar

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Esta semana traz um movimento importante nas relações. O amor pede menos repetição de padrões e mais coragem para viver vínculos de forma verdadeira. Conversas necessárias ganham espaço, limites ficam mais claros e sentimentos antigos podem reaparecer para serem finalmente resolvidos. O período favorece ajustes, decisões e novos começos, desde que feitos com maturidade emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana ajuda você a deixar para trás feridas antigas e se sentir mais firme emocionalmente. Conversas importantes fluem melhor, mas será preciso atenção para equilibrar vida pessoal e responsabilidades. Evite agir por impulso diante de conflitos.

Dica cósmica: Falar com calma fortalece qualquer relação.

Touro: Um clima mais leve começa a se instalar, trazendo clareza sobre o que realmente faz você feliz no amor. O desejo de viver algo diferente ou planejar encontros especiais cresce, mas cuide da sua energia emocional.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

Gêmeos: A semana ativa memórias e sentimentos ligados a relações passadas. Isso pode trazer reencontros ou conversas profundas que ajudam a entender melhor o presente. Reavaliar o que você sente se torna essencial.

Dica cósmica: O passado só volta quando ainda há algo a aprender.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Os primeiros dias favorecem conexões sinceras e aproximações emocionais. Ao longo da semana, temas delicados podem surgir, exigindo maturidade e diálogo. Manter a calma será decisivo para evitar conflitos.

Dica cósmica: Relações fortes se constroem com escuta.

Leão: O amor pede responsabilidade e constância. Questões ligadas à confiança, intimidade ou dinheiro podem surgir, mas nada precisa virar um drama se for tratado com equilíbrio.

Dica cósmica: Nem toda divergência é uma ameaça.

Virgem: Pequenos gestos ganham mais valor do que grandes declarações. A semana favorece conversas sobre futuro e planos a dois. Se houver algo mal resolvido, ele pode aparecer para ser ajustado.

Dica cósmica: Detalhes constroem grandes histórias.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra: Um clima romântico envolve a semana, abrindo espaço para conversas sinceras e avanços na relação. Se algo estiver fora do lugar, será preciso lidar com isso com maturidade emocional.

Dica cósmica: Harmonia começa com honestidade.

Escorpião: Sensações de recomeço no amor marcam a semana, mas emoções intensas exigem cuidado. Ciúmes ou desconfianças podem surgir se você não dosar suas reações.

Dica cósmica: Confiança é construída, não testada.

Sagitário: A semana pede reflexão antes de assumir compromissos afetivos. É um bom momento para abandonar inseguranças e valorizar relações que oferecem estabilidade e respeito.

Dica cósmica: Escolher com calma evita arrependimentos.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: O período reforça sua autoestima e convida a olhar para si com mais gentileza. Uma sensação de recomeço se aproxima, mas é importante não se cobrar excessivamente.

Dica cósmica: Amor próprio também é cuidado emocional.

Aquário: A semana favorece o amor, a atração e novas conexões. Quem está solteiro pode se surpreender com encontros inesperados. Em alguns momentos, a vontade de ficar sozinho também será necessária.

Dica cósmica: Espaço emocional também é afeto.

Peixes: O período estimula socialização e novas trocas, mas sentimentos escondidos podem emergir. Use a semana para se libertar de inseguranças antigas e fortalecer sua base emocional.