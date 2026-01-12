Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um recado poderoso do universo muda o rumo de decisões importantes hoje (12 de janeiro) para Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes

O dia traz clareza sobre o que precisa ser resolvido de uma vez por todas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10:00

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia traz um ritmo mais contido, quase como um convite à pausa e à reflexão. Situações que vinham sendo empurradas começam a pedir resolução imediata. Para alguns signos, o universo envia um sinal direto, claro e impossível de ignorar. A mensagem é simples, mas profunda: assumir limites, agir com maturidade e lidar corretamente com o que insiste em voltar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

Imagem - O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Imagem - O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Libra: Hoje fica evidente onde existe desequilíbrio na sua rotina ou nas suas relações. O sinal que você recebe aponta para autocuidado e limites mais claros. Ao desacelerar e se priorizar, você recupera o controle e evita que o mesmo desgaste se repita. Resolver isso agora traz alívio imediato.

Dica cósmica: Cuidar de si não é egoísmo, é necessidade.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião: Guardar tudo para si deixou de ser uma opção. O dia mostra que o silêncio excessivo está gerando tensão acumulada. Quando você decide falar o que precisa ser dito, o peso diminui e a vida volta a fluir. A honestidade hoje evita conflitos maiores no futuro.

Dica cósmica: Expressar sentimentos também é uma forma de proteção.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Capricórnio: O sinal de hoje fala sobre ritmo e sustentabilidade. Você começa a se questionar se a forma como está levando seus objetivos é realmente saudável a longo prazo. Ajustar horários, prioridades ou expectativas agora fortalece seus planos e evita esgotamento.

Dica cósmica: Respeitar seus limites preserva seus sonhos.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: Uma situação mal resolvida envolvendo limites vem à tona. Hoje fica claro que alguém ultrapassou uma linha ou evitou assumir responsabilidade. O dia favorece conversas diretas e posicionamento firme. Ao se colocar com clareza, você sai mais leve e em paz.

Dica cósmica: Ser compreendido começa por se posicionar.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Libra Escorpião Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'
Imagem - Uma tigela de arroz na janela à noite e você vai resolver um problema que tira sua paz em casa

Uma tigela de arroz na janela à noite e você vai resolver um problema que tira sua paz em casa
Imagem - BBB 26: saiba o horário em que os Veteranos e os Camarotes que vão entrar no reality serão anunciados

BBB 26: saiba o horário em que os Veteranos e os Camarotes que vão entrar no reality serão anunciados

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo
03

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira