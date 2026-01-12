ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

A segunda-feira pede cautela emocional, foco no essencial e atenção ao uso da própria energia, evitando conflitos desnecessários e decisões precipitadas

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Esta segunda-feira, dia 12 de janeiro, traz um alerta claro sobre limites emocionais e uso inteligente da energia. Situações que exigem paciência, escuta e maturidade podem surgir, especialmente nas relações pessoais e profissionais. As cores e os números da sorte funcionam como aliados para manter o equilíbrio, evitar desgastes e fazer escolhas mais alinhadas ao bem-estar. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Cumprir promessas fortalece a harmonia em casa. Evite gastos impulsivos e preste mais atenção aos detalhes nos estudos ou decisões importantes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Touro: O dia favorece equilíbrio físico e escolhas financeiras mais cautelosas. Atividades leves em família ajudam a renovar o ânimo.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Gêmeos: Criatividade em alta impulsiona o trabalho e traz segurança financeira. O apoio de quem ama reforça sua confiança.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Um apoio financeiro permite ajudar alguém próximo. Mudanças profissionais trazem satisfação emocional, mesmo que exijam adaptação.

Cor da sorte: Azul-escuro

Número da sorte: 4

Leão: Evitar discussões inúteis será essencial para preservar sua energia. Mudanças inesperadas exigem flexibilidade e autocontrole.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 3

Virgem: Resultados positivos aparecem na saúde e no dinheiro. Manter a calma em conflitos familiares evita desgastes maiores.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Propostas atraentes pedem análise cuidadosa. Escutar mais em casa ajuda a manter o equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 7

Escorpião: Postura serena no trabalho rende reconhecimento. Organização financeira favorece planos importantes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Sagitário: O dia pede foco interno e menos dispersão. Assuntos familiares ganham prioridade e exigem presença emocional.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 11

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Capricórnio: Evitar riscos financeiros é fundamental hoje. O cansaço físico e mental pede atenção e pausas estratégicas.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: Manter a calma em casa melhora o clima geral. Transparência no trabalho fortalece relações profissionais.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Peixes: Sensibilidade emocional oscila, mas sem grandes impactos. Ajudar financeiramente alguém próximo não compromete sua segurança.

Cor da sorte: Vinho