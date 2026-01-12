Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

A segunda-feira pede cautela emocional, foco no essencial e atenção ao uso da própria energia, evitando conflitos desnecessários e decisões precipitadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Esta segunda-feira, dia 12 de janeiro, traz um alerta claro sobre limites emocionais e uso inteligente da energia. Situações que exigem paciência, escuta e maturidade podem surgir, especialmente nas relações pessoais e profissionais. As cores e os números da sorte funcionam como aliados para manter o equilíbrio, evitar desgastes e fazer escolhas mais alinhadas ao bem-estar. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Imagem - O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Imagem - A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

Áries: Cumprir promessas fortalece a harmonia em casa. Evite gastos impulsivos e preste mais atenção aos detalhes nos estudos ou decisões importantes.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Touro: O dia favorece equilíbrio físico e escolhas financeiras mais cautelosas. Atividades leves em família ajudam a renovar o ânimo.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Gêmeos: Criatividade em alta impulsiona o trabalho e traz segurança financeira. O apoio de quem ama reforça sua confiança.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Um apoio financeiro permite ajudar alguém próximo. Mudanças profissionais trazem satisfação emocional, mesmo que exijam adaptação.

Cor da sorte: Azul-escuro

Número da sorte: 4

Leão: Evitar discussões inúteis será essencial para preservar sua energia. Mudanças inesperadas exigem flexibilidade e autocontrole.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 3

Virgem: Resultados positivos aparecem na saúde e no dinheiro. Manter a calma em conflitos familiares evita desgastes maiores.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Propostas atraentes pedem análise cuidadosa. Escutar mais em casa ajuda a manter o equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 7

Escorpião: Postura serena no trabalho rende reconhecimento. Organização financeira favorece planos importantes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Sagitário: O dia pede foco interno e menos dispersão. Assuntos familiares ganham prioridade e exigem presença emocional.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 11

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Capricórnio: Evitar riscos financeiros é fundamental hoje. O cansaço físico e mental pede atenção e pausas estratégicas.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: Manter a calma em casa melhora o clima geral. Transparência no trabalho fortalece relações profissionais.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Peixes: Sensibilidade emocional oscila, mas sem grandes impactos. Ajudar financeiramente alguém próximo não compromete sua segurança.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'
Imagem - Um recado poderoso do universo muda o rumo de decisões importantes hoje (12 de janeiro) para Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes

Um recado poderoso do universo muda o rumo de decisões importantes hoje (12 de janeiro) para Libra, Escorpião, Capricórnio e Peixes
Imagem - Uma tigela de arroz na janela à noite e você vai resolver um problema que tira sua paz em casa

Uma tigela de arroz na janela à noite e você vai resolver um problema que tira sua paz em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo
03

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira