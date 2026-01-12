Cor e número da sorte de hoje (12 de janeiro): o dia alerta sobre desgaste emocional e escolhas mais conscientes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta segunda-feira, dia 12 de janeiro, traz um alerta claro sobre limites emocionais e uso inteligente da energia. Situações que exigem paciência, escuta e maturidade podem surgir, especialmente nas relações pessoais e profissionais. As cores e os números da sorte funcionam como aliados para manter o equilíbrio, evitar desgastes e fazer escolhas mais alinhadas ao bem-estar. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Cumprir promessas fortalece a harmonia em casa. Evite gastos impulsivos e preste mais atenção aos detalhes nos estudos ou decisões importantes.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Touro: O dia favorece equilíbrio físico e escolhas financeiras mais cautelosas. Atividades leves em família ajudam a renovar o ânimo.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Gêmeos: Criatividade em alta impulsiona o trabalho e traz segurança financeira. O apoio de quem ama reforça sua confiança.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Câncer: Um apoio financeiro permite ajudar alguém próximo. Mudanças profissionais trazem satisfação emocional, mesmo que exijam adaptação.
Cor da sorte: Azul-escuro
Número da sorte: 4
Leão: Evitar discussões inúteis será essencial para preservar sua energia. Mudanças inesperadas exigem flexibilidade e autocontrole.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 3
Virgem: Resultados positivos aparecem na saúde e no dinheiro. Manter a calma em conflitos familiares evita desgastes maiores.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 5
Libra: Propostas atraentes pedem análise cuidadosa. Escutar mais em casa ajuda a manter o equilíbrio emocional.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 7
Escorpião: Postura serena no trabalho rende reconhecimento. Organização financeira favorece planos importantes.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 4
Sagitário: O dia pede foco interno e menos dispersão. Assuntos familiares ganham prioridade e exigem presença emocional.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 11
Capricórnio: Evitar riscos financeiros é fundamental hoje. O cansaço físico e mental pede atenção e pausas estratégicas.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 2
Aquário: Manter a calma em casa melhora o clima geral. Transparência no trabalho fortalece relações profissionais.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8
Peixes: Sensibilidade emocional oscila, mas sem grandes impactos. Ajudar financeiramente alguém próximo não compromete sua segurança.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1