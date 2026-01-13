ASTROLOGIA

O universo envia sinais fortes e abençoa Câncer, Leão, Escorpião e Capricórnio com viradas importantes hoje (13 de janeiro)

O dia provoca desconfortos necessários para curar feridas antigas

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 13 de janeiro, traz situações que mexem com emoções antigas, mas não para punir. O objetivo é revelar forças que estavam adormecidas e encerrar ciclos que já não fazem sentido. Para alguns signos, o que começa como tensão termina como clareza, amadurecimento e alívio emocional. As bênçãos chegam disfarçadas de confronto, mas deixam lições duradouras. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que vinha se colocando em segundo plano para proteger os outros. O dia pede honestidade emocional e limites claros. Ao se posicionar, algo muda nas relações e você finalmente se sente respeitado. O alívio vem quando você entende que cuidar de si não é egoísmo.

Dica cósmica: Limites bem colocados também são gestos de amor.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão: Um desafio testa seu orgulho e sua forma de reagir. Ao escolher pausar em vez de responder no impulso, você recupera o controle da situação. Essa mudança interna fortalece sua autoestima e traz uma sensação de liberdade emocional.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser vencida em voz alta.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Escorpião: Uma questão do passado reaparece, mas agora você está diferente. O que antes doía, hoje serve como prova da sua evolução. Você encerra esse ciclo com maturidade e sem carregar ressentimentos.

Dica cósmica: Superar não é esquecer, é não deixar doer mais.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Capricórnio: Você questiona a ideia de que só merece reconhecimento quando se sacrifica demais. O dia mostra que equilíbrio, descanso e pedir apoio também constroem sucesso. Essa mudança devolve sua confiança e leveza.

Dica cósmica: Sustentar o caminho é mais importante do que sofrer por ele.