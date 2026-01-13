Acesse sua conta
O universo envia sinais fortes e abençoa Câncer, Leão, Escorpião e Capricórnio com viradas importantes hoje (13 de janeiro)

O dia provoca desconfortos necessários para curar feridas antigas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 13 de janeiro, traz situações que mexem com emoções antigas, mas não para punir. O objetivo é revelar forças que estavam adormecidas e encerrar ciclos que já não fazem sentido. Para alguns signos, o que começa como tensão termina como clareza, amadurecimento e alívio emocional. As bênçãos chegam disfarçadas de confronto, mas deixam lições duradouras. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que vinha se colocando em segundo plano para proteger os outros. O dia pede honestidade emocional e limites claros. Ao se posicionar, algo muda nas relações e você finalmente se sente respeitado. O alívio vem quando você entende que cuidar de si não é egoísmo.

Dica cósmica: Limites bem colocados também são gestos de amor.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leão: Um desafio testa seu orgulho e sua forma de reagir. Ao escolher pausar em vez de responder no impulso, você recupera o controle da situação. Essa mudança interna fortalece sua autoestima e traz uma sensação de liberdade emocional.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser vencida em voz alta.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Escorpião: Uma questão do passado reaparece, mas agora você está diferente. O que antes doía, hoje serve como prova da sua evolução. Você encerra esse ciclo com maturidade e sem carregar ressentimentos.

Dica cósmica: Superar não é esquecer, é não deixar doer mais.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Capricórnio: Você questiona a ideia de que só merece reconhecimento quando se sacrifica demais. O dia mostra que equilíbrio, descanso e pedir apoio também constroem sucesso. Essa mudança devolve sua confiança e leveza.

Dica cósmica: Sustentar o caminho é mais importante do que sofrer por ele.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Câncer Leão Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

