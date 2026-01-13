3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:00
Hoje, dia 13 de janeiro, traz uma sensação rara: a de que tudo pode dar certo. A mente se abre, a confiança cresce e ideias que estavam adormecidas voltam com força total. Não é sobre sonhar sem direção, mas sobre acreditar o suficiente para sair do lugar e fazer acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Hoje a inspiração chega rápido e com propósito. Uma ideia que vinha sendo considerada ganha força e te coloca imediatamente em movimento. Você sente que não é hora de hesitar, mas de agir com coragem e convicção. Quando você confia no próprio impulso, a motivação flui naturalmente.
Dica cósmica: Aja enquanto o entusiasmo está vivo.
Virgem: Ao se afastar de antigas expectativas, você enxerga novas possibilidades com mais clareza hoje. Soltar planos rígidos abre espaço para experimentar, aprender e recomeçar com leveza. A criatividade retorna quando você para de se cobrar tanto.
Dica cósmica: Flexibilidade é a chave para avançar agora.
Peixes: Hoje uma ideia ou sonho esquecido reaparece e reacende sua fé no futuro. A sensação de possibilidade te impulsiona a agir, em vez de apenas imaginar. Quando você acredita novamente, o movimento acontece quase sem esforço.
Dica cósmica: Confie no que te inspira de forma silenciosa.
