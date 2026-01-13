Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:21
Um incêndio atingiu um casarão no fim da manhã desta terça-feira (13), no bairro histórico Santo Antônio Além do Carmo, no Centro de Salvador.
Ainda não há detalhes sobre o que causou as chamas. Segundo relatos iniciais, o fogo teria começado em um restaurante e se espalhado. A TV Bahia informou que um morador sofreu queimaduras ao tentar apagar as chamas.
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo
Imagens mostram as chamas que atingiram o casarão. O imóvel está localizado próximo à Cruz do Pascoal.
O Corpo de Bombeiros já está no local. De acordo com a corporação, guarnições realizam o combate às chamas. Agentes Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estão atendendo a ocorrência.