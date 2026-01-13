Acesse sua conta
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Segundo informações iniciais, uma pessoa ficou ferida

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:21

Incêndio atinge casarão no Carmo
Incêndio atinge casarão no Carmo Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Um incêndio atingiu um casarão no fim da manhã desta terça-feira (13), no bairro histórico Santo Antônio Além do Carmo, no Centro de Salvador.

Ainda não há detalhes sobre o que causou as chamas. Segundo relatos iniciais, o fogo teria começado em um restaurante e se espalhado. A TV Bahia informou que um morador sofreu queimaduras ao tentar apagar as chamas.

Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo

Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Ian Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Ian Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Ian Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Ian Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Ian Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Yan Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Yan Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Yan Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Yan Inácio/CORREIO
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Yan Inácio/CORREIO
1 de 10
Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo por Ian Inácio/CORREIO

Imagens mostram as chamas que atingiram o casarão. O imóvel está localizado próximo à Cruz do Pascoal.

O Corpo de Bombeiros já está no local. De acordo com a corporação, guarnições realizam o combate às chamas. Agentes Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estão atendendo a ocorrência.

Tags:

Salvador Santo Antônio Além do Carmo

