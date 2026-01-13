NOMEAÇÃO

Prefeitura de Salvador nomeia servidores aprovados em concurso público para a Saúde municipal

Profissionais convocados irão atuar nas áreas de técnico de enfermagem e saúde bucal

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:23

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Divulgação Secom PMS

A Prefeitura de Salvador nomeou 37 servidores aprovados no Concurso Público – Edital nº 01/2024 para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda-feira (12) e representam mais um avanço no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital baiana.

Os profissionais convocados irão atuar nas áreas de técnico de enfermagem e saúde bucal, funções consideradas estratégicas para o funcionamento das unidades e para a oferta de um atendimento mais resolutivo e humanizado. Com a chegada dos novos servidores, a SMS amplia suas equipes, reforça a capacidade assistencial e qualifica os fluxos de atendimento, especialmente na Atenção Básica e em outros pontos da rede.

De acordo com a gestão municipal, esta é a primeira convocação do concurso e segue todas as etapas previstas em edital. A iniciativa integra o conjunto de ações da prefeitura voltadas à ampliação do acesso aos serviços de saúde, ao fortalecimento das ações de promoção e prevenção e à garantia de acompanhamento contínuo aos usuários do SUS.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou a importância da medida. “Seguimos fortalecendo o SUS em Salvador com responsabilidade e planejamento. Dou as boas-vindas aos novos servidores que passam a integrar nossa rede e reafirmo o compromisso da gestão em garantir uma saúde pública cada vez mais acessível, humanizada e de qualidade para a população”, afirmou.

O reforço anunciado se soma a outras iniciativas recentes. Em dezembro de 2025, a prefeitura convocou 31 psicólogos aprovados no Concurso Público – Edital nº 03/2019, que passarão a atuar na Rede de Atenção Psicossocial, ampliando o cuidado em saúde mental e qualificando o atendimento oferecido à população.

Conforme publicação no DOM, os profissionais nomeados devem comparecer à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), localizada na Rua Horácio César, nº 64, no bairro Dois de Julho, para tomar posse no prazo de até 30 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação da nomeação. O atendimento ocorre em dias úteis, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, mediante agendamento prévio pelo e-mail semge@salvador.ba.gov.br