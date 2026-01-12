FOLIA

Expresso Salvador inicia vendas para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (16); confira o valor

Transporte oficial do Carnaval funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:42

Expresso Salvador Crédito: Joka O. Gueiros/Secom PMS

Começa nesta sexta-feira (16) as vendas do Expresso Salvador nos shoppings Salvador e Salvador Norte. O transporte oficial do Carnaval funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com saídas de três grandes shoppings da cidade em direção aos dois principais circuitos da festa.

Neste ani, os bilhetes poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 24 por trecho, tanto de ida quanto de volta. O valor também garante estacionamento gratuito nos shoppings até o final da operação em cada dia.

Além da tarifa, é cobrada uma taxa de R$ 7 para a aquisição do cartão exclusivo do serviço. Quem já possuir o cartão de anos anteriores poderá recarregá-lo sem a necessidade de adquirir um novo. Cada cartão permite a compra de até dez bilhetes por dia, que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Não é obrigatória a compra de ambos os trechos, ficando a critério do usuário.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), as passagens poderão ser adquiridas presencialmente a partir de sexta-feira nas lojas do Salvador Shopping, no piso L1, próximo ao Redemix, e do Salvador Norte Shopping, no piso L1, em frente à loja Papel & Cia. A partir da próxima terça-feira (20), será inaugurada a loja do Shopping Paralela, no piso L1, ao lado da Biscoitê. As lojas funcionarão nos mesmos horários dos shoppings. Quem desejar também poderá recarregar o cartão de anos anteriores por meio do aplicativo KIM.

Linhas e paradas

O Expresso Salvador contará com cinco linhas exclusivas para atender os foliões, com paradas próximas aos circuitos carnavalescos: Shopping Paralela x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Shopping x Ondina, com parada em frente ao antigo Colégio ISBA; Salvador Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Norte Shopping x Centro/Avenida Garibaldi, com paradas no Vale do Canela, em frente ao ICBA, e na Avenida Anita Garibaldi, na entrada da Rua Prof. Edgard Mata; e Salvador Norte Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.

Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, o Expresso funcionará das 12h às 6h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para acessibilidade.

“O Expresso já é um serviço consolidado no Carnaval de Salvador, garantindo mais comodidade e flexibilidade ao folião, que chega aos circuitos de forma rápida, sem paradas e sem se preocupar com trânsito ou estacionamento. É uma maneira de curtir o Carnaval sem preocupações e com mais conforto”, afirmou. Souza também ressaltou que o serviço é pensado para atender a todos os públicos com eficiência e segurança: “O intervalo de 20 minutos entre as saídas garante um fluxo constante de ônibus e mais tranquilidade para quem deseja aproveitar a festa”, diz o secretário de Mobilidade, Pablo Souza

QR Code

A partir do mês de fevereiro, os foliões também poderão adquirir bilhetes sem a necessidade de possuir cartão, por meio do aplicativo de recargas KIM, no qual os usuários poderão gerar um QR Code para ser utilizado no embarque do Expresso durante o Carnaval. O valor será o mesmo, R$ 24 por trecho, ida ou volta, além da taxa de serviço de 10% cobrada pelo aplicativo.