XIQUE-XIQUE

Três jovens morrem afogados no Rio São Francisco

Populares resgataram os corpos nas imediações do povoado de Ilhota

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:03

Rio São Francisco terá nova hidrovia para transporte de cargas do Sudeste para o Nordeste Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Três jovens morreram afogados no Rio São Francisco, nas imediações do povoado de Ilhota, em Xique-Xique, na manhã de segunda-feira (12).

As vítimas foram identificadas como Natielly Santos da Silva, de 19 anos, Taniel da Silva Barros, de 20, e Leidiane de Jesus da Silva, de 27. Segundo relatos, elas entraram no rio logo pela manhã, quando acabaram submergindo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas populares resgataram os corpos antes da chegada dos agentes.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. A Delegacia Territorial de Xique-Xique investiga o caso.