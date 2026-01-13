Três jovens morrem afogados no Rio São Francisco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:03
Três jovens morreram afogados no Rio São Francisco, nas imediações do povoado de Ilhota, em Xique-Xique, na manhã de segunda-feira (12).
As vítimas foram identificadas como Natielly Santos da Silva, de 19 anos, Taniel da Silva Barros, de 20, e Leidiane de Jesus da Silva, de 27. Segundo relatos, elas entraram no rio logo pela manhã, quando acabaram submergindo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas populares resgataram os corpos antes da chegada dos agentes.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. A Delegacia Territorial de Xique-Xique investiga o caso.
Em nota, a Prefeitura de Xique-Xique lamentou o ocorrido. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, expressando nossas mais sinceras condolências e desejando força, fé e conforto para enfrentar essa perda tão difícil", diz trecho.