Ataque a tiros em destino turístico deixa adolescente de 17 anos ferido na Bahia

Caso aconteceu em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:15

Adolescente foi baleado em praça de Santa Cruz Cabrália
Adolescente foi baleado em praça de Santa Cruz Cabrália Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou um adolescente de 17 anos ferido em uma praça de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, no último domingo (12).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por tiros nas imediações da BR-367.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, cidade vizinha, onde permanece internado.

Diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime. A Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália investiga o crime.

