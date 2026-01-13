Ataque a tiros em destino turístico deixa adolescente de 17 anos ferido na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:15
Um ataque a tiros deixou um adolescente de 17 anos ferido em uma praça de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, no último domingo (12).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por tiros nas imediações da BR-367.
Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, cidade vizinha, onde permanece internado.
Diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime. A Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália investiga o crime.