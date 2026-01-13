CRIME

Ataque a tiros em destino turístico deixa adolescente de 17 anos ferido na Bahia

Caso aconteceu em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:15

Adolescente foi baleado em praça de Santa Cruz Cabrália Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros deixou um adolescente de 17 anos ferido em uma praça de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, no último domingo (12).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por tiros nas imediações da BR-367.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, cidade vizinha, onde permanece internado.