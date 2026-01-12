PRAIA DO FUTURO

O que se sabe sobre caso do PM morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Outras duas pessoas foram baleadas

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:34

PM de folga foi baleado e morto Crédito: Reprodução

Um policial militar identificado como Paulo Henrique de Lima Silva foi morto a tiros durante uma discussão na área externa de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, no último domingo (11). Outras duas pessoas ficaram feridas. As informações são do g1 Ceará.

De acordo com imagens das câmeras de segurança da barraca de praia, o PM estava na fila para entrar no estabelecimento. Ele se aproxima de um homem, que ainda não foi identificado, e os dois começam uma discussão.

PM foi morto em praia de Fortaleza 1 de 4

O homem dá um tapa no rosto do PM e inicia a briga. Em seguida, Paulo Henrique foi assassinado a tiros, próximo à entrada do estabelecimento comercial.

Os principais suspeitos da morte são dois policiais militares, que estariam de folga no dia do crime, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS). A dupla já foi identificada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os dois suspeitos se apresentaram nesta segunda-feira (12) em uma unidade especializada, onde foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas. Não há informações se eles ficaram presos, e a identidade dos suspeitos não foi revelada.

Em nota, a barraca de praia Sunrise Beach Club, onde o crime ocorreu, informou que a briga que resultou na morte de Paulo Henrique aconteceu do lado de fora do estabelecimento.

“O episódio ocorreu integralmente na área externa, antes do acesso à barraca, e os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação. A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos”, diz um trecho da nota.

A Secretaria da Segurança informou que equipes do DHPP e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência, registrada como homicídio doloso.