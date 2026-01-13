Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:50
Um adolescente de 13 anos, identificado como Robson Xavier de Oliveira Filho, foi encontrado decapitado no final de linha do bairro do Resgate, em Salvador, na noite do último domingo (11).
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um corpo encontrado na localidade conhecida como Arena F7.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) isolou a área onde o corpo foi localizado e realizou a perícia.
Não há informações sobre autoria e motivação do crime. A 2ª Delegacia de Homicídios de Salvador investiga o caso.