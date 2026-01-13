Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cardiologista revela os 4 alimentos que devem ser mantidos congelados e que são os melhores para o coração

Saiba por que especialistas recomendam manter estes quatro alimentos sempre à mão no congelador

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:30

Praticidade e nutrição se unem nestas escolhas que reduzem o colesterol e protegem suas artérias
Praticidade e nutrição se unem nestas escolhas que reduzem o colesterol e protegem suas artérias Crédito: Freepik

Cozinhar de forma saudável não precisa ser uma tarefa exaustiva ou complexa para ninguém. Um simples hábito de organização no freezer pode transformar drasticamente a saúde do seu coração.

Alimentos congelados mantêm propriedades vitais que muitas vezes passam despercebidas na correria do cotidiano atual.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína

 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock
9° Tilápia cozida possui 22,2 g de proteína a cada 100 g. por Freepik
8º Queijo mussarela possui 23 g de proteína a cada 100 g. por
7° Atum em conserva em óleo possui 25,3 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
6º Salmão grelhado possui 25,4 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: New Africa | Shutterstock
5° Fígado bovino grelhado possui 29,9 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: zefirchik06 | Shutterstock
4º Peito de frango sem pele grelhado possui 32 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
3° Sardinha assada possui 32,2 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
2° O patinho possui 35,9 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
1º A proteína texturizada de soja possui 50 g de proteína a casa 100 g. por Imagem: Nedim Bajramovic | Shutterstock
1 de 10
 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock

Um médico cardiologista explicou recentemente ao Eating Well que a conservação pelo frio é extremamente eficaz. Ele selecionou quatro alimentos que facilitam a rotina e blindam o sistema cardiovascular contra doenças.

Dessa forma, a comida congelada deixa de ser um tabu e passa a ser uma solução estratégica.

Alimentos que são bons mesmo congelados

O espinafre congelado preserva minerais que auxiliam no controle da pressão arterial de maneira natural. Ele supera versões frescas que ficam dias paradas nas prateleiras dos grandes mercados.

Alimentos que são bons para evitar tipos de câncer

Brócolis por Shutterstock
Repolho por Shutterstock
Couve-flor por Shutterstock
Couve-manteiga por Shutterstock
Agrião por Shutterstock
Rúcula por Shutterstock
Couve de Bruxelas por Shutterstock
1 de 7
Brócolis por Shutterstock

Da mesma forma, o salmão congelado fornece o ômega-3 necessário para reduzir triglicerídeos e proteger os vasos sanguíneos.

Esses alimentos são colhidos e congelados rapidamente, o que interrompe a perda de nutrientes básicos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quais são os melhores alimentos para levar para a praia no Verão? Saiba

Não coma, é inflamatório: os alimentos que ajudam e que atrapalham a cicatrização da pele

Esses são os melhores alimentos que você deve comer se tiver anemia, segundo especialistas

7 alimentos que podem te matar se você não tiver muito cuidado

Saiba como evitar os microplásticos que estão no alimentos que você come

Por isso, ter esses pacotes guardados garante uma fonte constante de saúde em casa. Você ganha tempo e ainda oferece ao corpo o combustível necessário para funcionar bem.

Impacto direto na sua circulação

Paralelamente, morangos e mirtilos congelados agem como potentes anti-inflamatórios naturais para todo o corpo.

O edamame é outra joia nutricional, rica em antioxidantes e fibras que ajudam a limpar as artérias. Ele contribui para reduzir o colesterol ruim e oferece versatilidade em diversos tipos de preparo.

Portanto, mude sua visão sobre o setor de congelados na próxima visita ao supermercado. O congelador é, na verdade, um suporte poderoso para quem busca uma vida longa e ativa.

Escolher os itens certos é o primeiro passo para uma dieta verdadeiramente amiga do coração.

Mais recentes

Imagem - Ameaça e barraco: Ricardinho abre todas as águas do Quarto Branco e causa revolta

Ameaça e barraco: Ricardinho abre todas as águas do Quarto Branco e causa revolta
Imagem - Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'

Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de janeiro): atenção redobrada com decisões financeiras e escolhas práticas

Cor e número da sorte de hoje (13 de janeiro): atenção redobrada com decisões financeiras e escolhas práticas

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador
02

Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
03

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
04

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia