ALIMENTOS

Cardiologista revela os 4 alimentos que devem ser mantidos congelados e que são os melhores para o coração

Saiba por que especialistas recomendam manter estes quatro alimentos sempre à mão no congelador

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:30

Praticidade e nutrição se unem nestas escolhas que reduzem o colesterol e protegem suas artérias Crédito: Freepik

Cozinhar de forma saudável não precisa ser uma tarefa exaustiva ou complexa para ninguém. Um simples hábito de organização no freezer pode transformar drasticamente a saúde do seu coração.

Alimentos congelados mantêm propriedades vitais que muitas vezes passam despercebidas na correria do cotidiano atual.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína 1 de 10

Um médico cardiologista explicou recentemente ao Eating Well que a conservação pelo frio é extremamente eficaz. Ele selecionou quatro alimentos que facilitam a rotina e blindam o sistema cardiovascular contra doenças.

Dessa forma, a comida congelada deixa de ser um tabu e passa a ser uma solução estratégica.

Alimentos que são bons mesmo congelados

O espinafre congelado preserva minerais que auxiliam no controle da pressão arterial de maneira natural. Ele supera versões frescas que ficam dias paradas nas prateleiras dos grandes mercados.

Alimentos que são bons para evitar tipos de câncer 1 de 7

Da mesma forma, o salmão congelado fornece o ômega-3 necessário para reduzir triglicerídeos e proteger os vasos sanguíneos.

Esses alimentos são colhidos e congelados rapidamente, o que interrompe a perda de nutrientes básicos.

Por isso, ter esses pacotes guardados garante uma fonte constante de saúde em casa. Você ganha tempo e ainda oferece ao corpo o combustível necessário para funcionar bem.

Impacto direto na sua circulação

Paralelamente, morangos e mirtilos congelados agem como potentes anti-inflamatórios naturais para todo o corpo.

O edamame é outra joia nutricional, rica em antioxidantes e fibras que ajudam a limpar as artérias. Ele contribui para reduzir o colesterol ruim e oferece versatilidade em diversos tipos de preparo.

Portanto, mude sua visão sobre o setor de congelados na próxima visita ao supermercado. O congelador é, na verdade, um suporte poderoso para quem busca uma vida longa e ativa.