Quais são os melhores alimentos para levar para a praia no Verão? Saiba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:00
Antes mesmo de abrir o guarda-sol, vale pensar no que vai dentro da bolsa térmica. Em dias de sol forte e calor intenso, a escolha dos alimentos influencia diretamente no bem-estar e até no orçamento durante o passeio.
Quem passa muitas horas na praia ou pretende ficar só parte do dia consegue evitar gastos desnecessários levando comidas simples, frescas e fáceis de conservar. Além de economizar, essa escolha ajuda a manter a hidratação em dia e reduz o risco de desconfortos causados pelo calor.
Praias brasileiras entre as 10 melhores do mundo
A recomendação é apostar em alimentos leves, que não estraguem com facilidade e sejam práticos para transportar. Água gelada não pode faltar, assim como a água de coco, que auxilia na reposição de líquidos e sais minerais. A partir disso, é possível montar um cardápio acessível e funcional para o dia todo.
Os sanduíches feitos em casa são opções econômicas e versáteis. Recheios como frango desfiado, atum, queijo branco, ricota ou versões sem carne costumam funcionar bem para o clima quente.
O ponto de atenção está na conservação. Ingredientes mais sensíveis, como maionese, exigem bolsa térmica ou cooler bem fechado para evitar problemas com o calor ao longo do dia.
Frutas refrescantes ajudam a matar a fome e ainda contribuem para a hidratação. Melancia, melão, abacaxi, uva e morango são exemplos que combinam com o ambiente da praia.
Preparar uma salada de frutas em casa e armazená-la em potes bem vedados é uma alternativa prática e barata. Manter os recipientes refrigerados é essencial para preservar o sabor e a segurança do alimento.
Para pequenos intervalos entre um mergulho e outro, os lanches secos são ótimos aliados. Torradinhas, biscoito de polvilho, água e sal ou chips preparados em casa são fáceis de levar e não precisam de refrigeração.
Além de práticos, costumam agradar adultos e crianças, ajudando a controlar a fome até a hora de uma refeição mais completa.
As barras de cereal ocupam pouco espaço e fornecem energia rápida. Há diversas opções prontas, mas também é possível preparar versões caseiras com aveia, coco e mel, reduzindo ainda mais os custos.
Esses lanches são ideais para carregar na bolsa e consumir ao longo do dia, sem complicação.
Simples e eficiente, o pão com queijo e presunto continua sendo uma escolha clássica. Ele sacia bem e pode funcionar como uma refeição rápida.
O cuidado é não deixá-lo muito tempo fora da refrigeração. Quando bem acondicionado, garante energia para aproveitar o dia sem depender dos preços praticados na areia.
Com planejamento e escolhas simples, é possível curtir a praia com conforto, gastar menos e ainda manter uma alimentação segura e equilibrada.