Incêndio atinge restaurante na Bahia; seis vítimas em estado grave são transferidas para o HGE

Explosão em botijão de gás provocou incêndio no estabelecimento

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:22

Chamas podiam ser vistas pelas janelas do estabelecimento
Incêndio foi provocado por explosão

Seis pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu o restaurante Tempero Baiano, na cidade de Uruçuca, no sul da Bahia, na noite da última sexta-feira (2). As vítimas precisaram ser encaminhadas para uma unidade de referência no tratamento de queimaduras em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, as seis pessoas foram atendidas no Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), onde tiveram seus quadros clínicos estabilizados. Posteriormente, todas as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), instalado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros

Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE
Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros
Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros
Chamas podiam ser vistas pelas janelas do estabelecimento por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio foi provocado por explosão por Reprodução/ Redes sociais
Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros

Uma das vítimas foram transportadas pelo helicóptero Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) na manhã deste sábado (3). O traslado foi acompanhado por um profissional de saúde, com monitoramento contínuo do paciente durante o voo. A aeronave pousou no Departamento de Polícia Técnica (DPT), na capital baiana, e, posteriormente, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima até o HGE.

O incêndio ocorreu no distrito de Serra Grande e foi provocado pela explosão de um botijão de gás de cozinha, segundo informações da TV Santa Cruz. As vítimas foram socorridas por populares antes da chegada dos bombeiros. De acordo com a Secretaria de Saúde, as seis vítimas tiveram queimaduras graves.

A ocorrência foi inicialmente atendida por bombeiros do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM), com sede em Itabuna. Os militares também realizaram o rescaldo para evitar possíveis reignições das chamas.

