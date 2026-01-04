ACIDENTE

Incêndio atinge restaurante na Bahia; seis vítimas em estado grave são transferidas para o HGE

Explosão em botijão de gás provocou incêndio no estabelecimento

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:22

Incêndio foi provocado por explosão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Seis pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu o restaurante Tempero Baiano, na cidade de Uruçuca, no sul da Bahia, na noite da última sexta-feira (2). As vítimas precisaram ser encaminhadas para uma unidade de referência no tratamento de queimaduras em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, as seis pessoas foram atendidas no Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), onde tiveram seus quadros clínicos estabilizados. Posteriormente, todas as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), instalado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros 1 de 5

Uma das vítimas foram transportadas pelo helicóptero Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) na manhã deste sábado (3). O traslado foi acompanhado por um profissional de saúde, com monitoramento contínuo do paciente durante o voo. A aeronave pousou no Departamento de Polícia Técnica (DPT), na capital baiana, e, posteriormente, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima até o HGE.

O incêndio ocorreu no distrito de Serra Grande e foi provocado pela explosão de um botijão de gás de cozinha, segundo informações da TV Santa Cruz. As vítimas foram socorridas por populares antes da chegada dos bombeiros. De acordo com a Secretaria de Saúde, as seis vítimas tiveram queimaduras graves.