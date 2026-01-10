Incêndio atinge depósito com materiais de ambulantes em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:17
Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (10), um depósito que armazenava materiais de ao menos 10 ambulantes, no bairro da Barra, em Salvador. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
O fogo no imóvel, que fica na Rua Afonso Celso, começou por volta das 3h da manhã. As causas ainda são desconhecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.
Cadeiras e sombreiros usados nas praias, além de estoques de água e cocos, foram destruídos por causa do incêndio. Até o momento, não há informações sobre o valor do prejuízo causado ao proprietário do depósito e aos ambulantes que utilizavam o espaço.