NA BARRA

Incêndio atinge depósito com materiais de ambulantes em Salvador

Cadeiras, sombreiros e estoques de água e cocos foram destruídos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:17

Incêndio atingiu depósito que guardava materiais de ambulantes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (10), um depósito que armazenava materiais de ao menos 10 ambulantes, no bairro da Barra, em Salvador. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

O fogo no imóvel, que fica na Rua Afonso Celso, começou por volta das 3h da manhã. As causas ainda são desconhecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.