Baiano e ex-ministro de Dilma: Lula escolhe Wellington Lima e Silva para assumir Ministério da Justiça

Monique Lobo
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:42
O advogado-geral da Petrobras, Wellington Cesar Lima e Silva, foi escolhido por Lula (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Wellington esteve no Palácio do Planalto nesta terça para se reunir com o presidente. A expectativa é que o novo ministro seja anunciado ainda nesta terça.
O escolhido para ocupar o lugar de Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta no último dia 8, é baiano e já foi ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff por apenas 11 dias. Com ele era procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), sua indicação foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal.
Ele também já ocupou o cargo de secretário para assuntos jurídicos da Casa Civil, já no terceiro mandado do presidente Lula. Ele deixou a função em julho do ano passado após ser indicado para o ocupar o posto de advogado-geral da Petrobras.