MUDANÇA

Baiano e ex-ministro de Dilma: Lula escolhe Wellington Lima e Silva para assumir Ministério da Justiça

Atualmente no cargo de advogado-geral da Petrobras, Wellington se reuniu com o presidente nesta terça-feira (13)

Monique Lobo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:42

Wellington Cesar Lima e Silva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O advogado-geral da Petrobras, Wellington Cesar Lima e Silva, foi escolhido por Lula (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Wellington esteve no Palácio do Planalto nesta terça para se reunir com o presidente. A expectativa é que o novo ministro seja anunciado ainda nesta terça.

O escolhido para ocupar o lugar de Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta no último dia 8, é baiano e já foi ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff por apenas 11 dias. Com ele era procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), sua indicação foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal.