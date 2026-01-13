Acesse sua conta
Baiano e ex-ministro de Dilma: Lula escolhe Wellington Lima e Silva para assumir Ministério da Justiça

Atualmente no cargo de advogado-geral da Petrobras, Wellington se reuniu com o presidente nesta terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:42

Wellington Cesar Lima e Silva
Wellington Cesar Lima e Silva Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O advogado-geral da Petrobras, Wellington Cesar Lima e Silva, foi escolhido por Lula (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Wellington esteve no Palácio do Planalto nesta terça para se reunir com o presidente. A expectativa é que o novo ministro seja anunciado ainda nesta terça.

O escolhido para ocupar o lugar de Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta no último dia 8, é baiano e já foi ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff por apenas 11 dias. Com ele era procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), sua indicação foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ele também já ocupou o cargo de secretário para assuntos jurídicos da Casa Civil, já no terceiro mandado do presidente Lula. Ele deixou a função em julho do ano passado após ser indicado para o ocupar o posto de advogado-geral da Petrobras.

