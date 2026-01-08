Ministro da Justiça, Lewandowski entrega carta de demissão a Lula

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:03
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou carta de demissão ao presidente Lula nesta quinta-feira (8/1), no Palácio do Planalto. Segundo apurou a coluna com fontes do Planalto e do próprio ministério, o documento foi entregue instantes antes do ato do 8 de Janeiro.
O ministro, como o Metrópoles noticiou, disse a seus principais aliados que pretendia permanecer no comando do Ministério da Justiça até sexta-feira (9/1).
