DE SAÍDA

Ministro da Justiça, Lewandowski entrega carta de demissão a Lula

O ministro, como o Metrópoles noticiou, disse a seus principais aliados que pretendia permanecer no comando do Ministério da Justiça até 6ª

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:03

Ricardo Lewandowski Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou carta de demissão ao presidente Lula nesta quinta-feira (8/1), no Palácio do Planalto. Segundo apurou a coluna com fontes do Planalto e do próprio ministério, o documento foi entregue instantes antes do ato do 8 de Janeiro.

