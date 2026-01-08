Acesse sua conta
Ministro da Justiça, Lewandowski entrega carta de demissão a Lula

O ministro, como o Metrópoles noticiou, disse a seus principais aliados que pretendia permanecer no comando do Ministério da Justiça até 6ª

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:03

Ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP) Ricardo Lewandowski
Ricardo Lewandowski Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou carta de demissão ao presidente Lula nesta quinta-feira (8/1), no Palácio do Planalto. Segundo apurou a coluna com fontes do Planalto e do próprio ministério, o documento foi entregue instantes antes do ato do 8 de Janeiro.

O ministro, como o Metrópoles noticiou, disse a seus principais aliados que pretendia permanecer no comando do Ministério da Justiça até sexta-feira (9/1).

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

