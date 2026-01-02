Acesse sua conta
VÍDEO e FOTOS mostram começo do incêndio que matou mais de 40 em bar na Suíça

Fotos e vídeos feitos por frequentadores registraram o começo do fogo

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:48

Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram
Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram Crédito: Reprodução

Imagens gravadas por clientes do bar localizado na estação de esqui na Suíça, que foi atingida por um incêndio na quinta-feira (1º), mostram o momento em que as chamas começam a destruir o lugar. Fotos e vídeos feitos por frequentadores registraram o começo do fogo, que resultou na morte de mais de 40 pessoas.

O incêndio aconteceu durante uma festa de Ano Novo em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços. Outras 115 pessoas ficaram feridas, a maioria em estado grave.

Incêndio em bar na Suíça

Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça  por Reprodução
Velas em garrafas acendidas por funcionários do bar deram início ao fogo que destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram por Reprodução
Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram por Reprodução
Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram por auto-upload
1 de 4
Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça  por Reprodução

Nas imagens, é possível ver o início de um foco de incêndio no teto do estabelecimento. Segundo relatos de testemunhas, o fogo teria começado após uma funcionária do bar acender uma vela de aniversário do tipo sinalizador. As chamas se aproximaram do teto, e o fogo se alastrou.

As imagens mostram frequentadores, a maior parte formada por jovens, acompanhando o início das chamas, muitos deles filmam com o celular. Um rapaz tenta apagar as chamas utilizando uma camisa, batendo contra o fogo. O vídeo mostra que as chamas se espalham rapidamente.

Adolescente é primeiro identificado

A primeira vítima identificada no incêndio que atingiu a estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços, é o italiano Emanuele Galeppini, 17 anos. Ele teve a morte confirmada nesta quinta-feira (1) pela Federação Italiana de Golfe, instituição à qual o atleta era vinculado.

Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça

Explosão e incêndio em estação de esqui deixam ao menos 40 mortos e 100 feridos na Suíça

As 'favelas' na Suíça têm melhor qualidade de vida que cidades 'ricas' pelo mundo; veja como vivem

Em nota oficial, a federação expressou pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. “Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele”, declarou a entidade, que definiu Galeppini como um “atleta apaixonado e com valores autênticos”.

De acordo com a imprensa local, o número de mortos no incêndio atual é de 47, mas pode aumentar nas próximas horas. As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.

