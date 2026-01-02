VÍDEO e FOTOS mostram começo do incêndio que matou mais de 40 em bar na Suíça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:48
Imagens gravadas por clientes do bar localizado na estação de esqui na Suíça, que foi atingida por um incêndio na quinta-feira (1º), mostram o momento em que as chamas começam a destruir o lugar. Fotos e vídeos feitos por frequentadores registraram o começo do fogo, que resultou na morte de mais de 40 pessoas.
O incêndio aconteceu durante uma festa de Ano Novo em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços. Outras 115 pessoas ficaram feridas, a maioria em estado grave.
Incêndio em bar na Suíça
Nas imagens, é possível ver o início de um foco de incêndio no teto do estabelecimento. Segundo relatos de testemunhas, o fogo teria começado após uma funcionária do bar acender uma vela de aniversário do tipo sinalizador. As chamas se aproximaram do teto, e o fogo se alastrou.
As imagens mostram frequentadores, a maior parte formada por jovens, acompanhando o início das chamas, muitos deles filmam com o celular. Um rapaz tenta apagar as chamas utilizando uma camisa, batendo contra o fogo. O vídeo mostra que as chamas se espalham rapidamente.
A primeira vítima identificada no incêndio que atingiu a estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços, é o italiano Emanuele Galeppini, 17 anos. Ele teve a morte confirmada nesta quinta-feira (1) pela Federação Italiana de Golfe, instituição à qual o atleta era vinculado.
Em nota oficial, a federação expressou pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. “Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele”, declarou a entidade, que definiu Galeppini como um “atleta apaixonado e com valores autênticos”.
De acordo com a imprensa local, o número de mortos no incêndio atual é de 47, mas pode aumentar nas próximas horas. As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.