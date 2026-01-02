ALPES SUÍÇOS

VÍDEO e FOTOS mostram começo do incêndio que matou mais de 40 em bar na Suíça

Fotos e vídeos feitos por frequentadores registraram o começo do fogo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:48

Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram Crédito: Reprodução

Imagens gravadas por clientes do bar localizado na estação de esqui na Suíça, que foi atingida por um incêndio na quinta-feira (1º), mostram o momento em que as chamas começam a destruir o lugar. Fotos e vídeos feitos por frequentadores registraram o começo do fogo, que resultou na morte de mais de 40 pessoas.

O incêndio aconteceu durante uma festa de Ano Novo em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços. Outras 115 pessoas ficaram feridas, a maioria em estado grave.

Incêndio em bar na Suíça 1 de 4

Nas imagens, é possível ver o início de um foco de incêndio no teto do estabelecimento. Segundo relatos de testemunhas, o fogo teria começado após uma funcionária do bar acender uma vela de aniversário do tipo sinalizador. As chamas se aproximaram do teto, e o fogo se alastrou.

As imagens mostram frequentadores, a maior parte formada por jovens, acompanhando o início das chamas, muitos deles filmam com o celular. Um rapaz tenta apagar as chamas utilizando uma camisa, batendo contra o fogo. O vídeo mostra que as chamas se espalham rapidamente.

??? Surgem imagens do início do incêndio que matou cerca de 40 pessoas na Suíça



? Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o incêndio de ontem (1º), que deixou cerca de 40 mortos e 115 feridos em um bar no resort de esqui de Crans-Montana, na Suíça, teve início no teto… pic.twitter.com/Q10svYySFx — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) January 2, 2026

Adolescente é primeiro identificado

A primeira vítima identificada no incêndio que atingiu a estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços, é o italiano Emanuele Galeppini, 17 anos. Ele teve a morte confirmada nesta quinta-feira (1) pela Federação Italiana de Golfe, instituição à qual o atleta era vinculado.

Em nota oficial, a federação expressou pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do jovem. “Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele”, declarou a entidade, que definiu Galeppini como um “atleta apaixonado e com valores autênticos”.