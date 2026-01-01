Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Explosão e incêndio em estação de esqui deixam ao menos 40 mortos e 100 feridos na Suíça

Acidente ocorreu durante festa de Ano-Novo em uma estação no sul do país

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:09

Incêndio em estação de esqui deixa ao menos 40 mortos na Suíça Crédito: Reprodução/Sociais

Um incêndio registrado durante uma festa de Réveillon em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, no sul da Suíça, deixou ao menos 40 mortos e cerca de 100 feridos nesta quinta-feira (1º). A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, com base em dados repassados pela polícia suíça.

De acordo com a imprensa local, o número de vítimas ainda é inicial e pode aumentar. As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.

Nas redes sociais, o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, manifestou pesar pela tragédia.

“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, declarou.

As vítimas são de diversas nacionalidades. Pelo menos dois cidadãos franceses estão entre os feridos no incêndio, informou o Ministério das Relações Exteriores da França em comunicado.

Ataque é descartado

Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão do Valais, afirmou que uma investigação está em andamento para identificar as circunstâncias que levaram a essa situação dramática”. Segundo ela, a principal hipótese é a de um incêndio, e não há qualquer indício de ataque.

A procuradora-geral informou ainda que os trabalhos para identificar as vítimas e devolver os corpos às famílias o mais rapidamente possível já estão em curso.

Mais recentes

Imagem - Já é 2026: veja onde o ano novo chegou antes do Brasil

Já é 2026: veja onde o ano novo chegou antes do Brasil
Imagem - Ladrões roubam 30 milhões de euros em banco alemão

Ladrões roubam 30 milhões de euros em banco alemão
Imagem - Morre aos 91 anos a atriz francesa Brigitte Bardot

Morre aos 91 anos a atriz francesa Brigitte Bardot

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)