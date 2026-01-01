FOGO EM BAR

Explosão e incêndio em estação de esqui deixam ao menos 40 mortos e 100 feridos na Suíça

Acidente ocorreu durante festa de Ano-Novo em uma estação no sul do país

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:09

Incêndio em estação de esqui deixa ao menos 40 mortos na Suíça Crédito: Reprodução/Sociais

Um incêndio registrado durante uma festa de Réveillon em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, no sul da Suíça, deixou ao menos 40 mortos e cerca de 100 feridos nesta quinta-feira (1º). A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, com base em dados repassados pela polícia suíça.

De acordo com a imprensa local, o número de vítimas ainda é inicial e pode aumentar. As autoridades suíças investigam as causas do incêndio.

Nas redes sociais, o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, manifestou pesar pela tragédia.

“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, declarou.

As vítimas são de diversas nacionalidades. Pelo menos dois cidadãos franceses estão entre os feridos no incêndio, informou o Ministério das Relações Exteriores da França em comunicado.

Ataque é descartado

Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão do Valais, afirmou que uma investigação está em andamento para identificar as circunstâncias que levaram a essa situação dramática”. Segundo ela, a principal hipótese é a de um incêndio, e não há qualquer indício de ataque.