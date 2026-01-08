Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio

A empresária e o marido são investigados por homicídio culposo e por causar lesões corporais graves a outras 119 pessoas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:26

Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio
Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio Crédito: Reprodução

Sócia e gerente do bar Le Constellation, em Crans-Montana (Suíça), onde 40 pessoas morreram em um incêndio no réveillon, Jessica Moretti, 40 anos, "fugiu com o dinheiro da caixa registradora" enquanto os clientes tentavam desesperadamente escapar das chamas e da espessa fumaça.

Ela é acusada de abandonar os frequentadores da festa aterrorizados enquanto as chamas consumiam o local. Diversas testemunhas a viram carregando o caixa registradora, segundo o jornal italiano "La Repubblica".

Incêndio em bar na Suíça

Incêndio em bar matou 40 pessoas na noite do réveillon por Reprodução
Adolescente italiano é primeira vítima identificada de incêndio com 47 mortes na Suíça  por Reprodução
Velas em garrafas acendidas por funcionários do bar deram início ao fogo que destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram por Reprodução
Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram por Reprodução
Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram por auto-upload
Sócia de bar onde 40 morreram em incêndio no réveillon e o marido por Reprodução
Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio por Reprodução
1 de 7
Incêndio em bar matou 40 pessoas na noite do réveillon por Reprodução

A empresária e o marido, Jacques Moretti — que são franceses e coproprietários do bar que também funcionava como boate desde 2015 — são investigados por homicídio culposo e por causar lesões corporais graves a outras 119 pessoas que sofreram queimaduras enquanto comemoravam o Ano Novo em estação de esqui. Eles ainda são acusados ​​de destruir provas após a tragédia nos Alpes.

O incêndio teria sido iniciado após faíscas de velas pirotécnicas, presas em garrafas de champanhe, atingirem o teto, revestido de espuma. Após o incêndio, Jessica disse ter sofrido "queimaduras leves em um dos braços" enquanto tentava escapar das chamas que consumiam o estabelecimento, de acordo com o "La Repubblica".

Advogado que representa parte dos 116 feridos, Romain Jordan afirmou que o Constellation suspendeu suas contas no Facebook e Instagram enquanto as operações de resgate ainda estavam em andamento, segundo o jornal "The Times of London".

Segundo o advogado, o incêndio começou por volta da 1h30 da manhã do dia de Ano Novo e o bar teria bloqueado suas contas nas redes sociais entre 3h e 6h30 da manhã, além de ter tirado seu site do ar enquanto os serviços de emergência trabalhavam para extinguir as chamas e resgatar as vítimas.

Jordan informou ainda que as contas suspensas continham vídeos da festa lotada e das comemorações anteriores. Para ele, a remoção desses vídeos demonstra que as preocupações com a falta de segurança "vieram à mente dos gerentes imediatamente". O local não era vistoriado havia cinco anos.

De acordo com o jornal "Le Parisien", o sócio Jacques é conhecido por ter um extenso histórico criminal de mais de 20 anos. "Ele é conhecido por casos de prostituição que remontam a cerca de vinte anos, bem como por um caso de sequestro e cárcere privado. Ele foi preso em Savoie", publicou o veículo, referindo-se à pena de prisão que Jacques Moretti teve que cumprir.

Mais recentes

Imagem - Mulher viaja aos EUA para ser morta por homem que conheceu em site

Mulher viaja aos EUA para ser morta por homem que conheceu em site
Imagem - CNH brasileira agora é aceita em Portugal para carros e motos; veja as regras

CNH brasileira agora é aceita em Portugal para carros e motos; veja as regras
Imagem - 'Doutor Chat': OpenAI lança ChatGPT Saúde e incentiva usuários a conectar prontuários médicos

'Doutor Chat': OpenAI lança ChatGPT Saúde e incentiva usuários a conectar prontuários médicos

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
02

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
03

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar
04

Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar