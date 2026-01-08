TRAGÉDIA

Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio

A empresária e o marido são investigados por homicídio culposo e por causar lesões corporais graves a outras 119 pessoas

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:26

Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio Crédito: Reprodução

Sócia e gerente do bar Le Constellation, em Crans-Montana (Suíça), onde 40 pessoas morreram em um incêndio no réveillon, Jessica Moretti, 40 anos, "fugiu com o dinheiro da caixa registradora" enquanto os clientes tentavam desesperadamente escapar das chamas e da espessa fumaça.

Ela é acusada de abandonar os frequentadores da festa aterrorizados enquanto as chamas consumiam o local. Diversas testemunhas a viram carregando o caixa registradora, segundo o jornal italiano "La Repubblica".

A empresária e o marido, Jacques Moretti — que são franceses e coproprietários do bar que também funcionava como boate desde 2015 — são investigados por homicídio culposo e por causar lesões corporais graves a outras 119 pessoas que sofreram queimaduras enquanto comemoravam o Ano Novo em estação de esqui. Eles ainda são acusados ​​de destruir provas após a tragédia nos Alpes.

O incêndio teria sido iniciado após faíscas de velas pirotécnicas, presas em garrafas de champanhe, atingirem o teto, revestido de espuma. Após o incêndio, Jessica disse ter sofrido "queimaduras leves em um dos braços" enquanto tentava escapar das chamas que consumiam o estabelecimento, de acordo com o "La Repubblica".

Advogado que representa parte dos 116 feridos, Romain Jordan afirmou que o Constellation suspendeu suas contas no Facebook e Instagram enquanto as operações de resgate ainda estavam em andamento, segundo o jornal "The Times of London".

Segundo o advogado, o incêndio começou por volta da 1h30 da manhã do dia de Ano Novo e o bar teria bloqueado suas contas nas redes sociais entre 3h e 6h30 da manhã, além de ter tirado seu site do ar enquanto os serviços de emergência trabalhavam para extinguir as chamas e resgatar as vítimas.

Jordan informou ainda que as contas suspensas continham vídeos da festa lotada e das comemorações anteriores. Para ele, a remoção desses vídeos demonstra que as preocupações com a falta de segurança "vieram à mente dos gerentes imediatamente". O local não era vistoriado havia cinco anos.