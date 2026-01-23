LAZER

Conheça 10 festas e lugares da cena LGBTQIAPN+ em Salvador

CORREIO fez uma lista especial do que bomba para o público na capital baiana

Entre pistas que exaltam o pop, o eletrônico, o pagode e o afrobeats, eventos que abraçam o brega sem culpa e espaços que transformam a noite em um manifesto de identidade, a capital baiana segue reafirmando seu protagonismo na cena LGBTQIAPN+ do Brasil. Festas como Brega & Night, Bad Kids, Manifesto, TunTisTum, Matriz e Batekoo movimentam a agenda cultural com propostas que vão do underground ao mainstream. Já casas e pontos consagrados como San Sebastian, Âncora do Marujo, Amsterdam e Casa da Mãe funcionam como verdadeiros refúgios afetivos e culturais, onde música, arte, performance e pertencimento se encontram. Neste roteiro, reunimos festas e lugares que ajudam a contar a história da noite LGBTQIAPN+ em Salvador.