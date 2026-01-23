Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça 10 festas e lugares da cena LGBTQIAPN+ em Salvador

CORREIO fez uma lista especial do que bomba para o público na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:00

A Amsterdam (@amsterdamrv), no Rio Vermelho, é uma boate moderna e animada que se tornou um dos pontos mais vibrantes da noite loca.
Amsterdam (@amsterdamrv), no Rio Vermelho Crédito: Reprodução/Instagram

Entre pistas que exaltam o pop, o eletrônico, o pagode e o afrobeats, eventos que abraçam o brega sem culpa e espaços que transformam a noite em um manifesto de identidade, a capital baiana segue reafirmando seu protagonismo na cena LGBTQIAPN+ do Brasil. Festas como Brega & Night, Bad Kids, Manifesto, TunTisTum, Matriz e Batekoo movimentam a agenda cultural com propostas que vão do underground ao mainstream. Já casas e pontos consagrados como San Sebastian, Âncora do Marujo, Amsterdam e Casa da Mãe funcionam como verdadeiros refúgios afetivos e culturais, onde música, arte, performance e pertencimento se encontram. Neste roteiro, reunimos festas e lugares que ajudam a contar a história da noite LGBTQIAPN+ em Salvador.

Festas e points para o público LGBTQIAPN+

A Brega & Night (@bregaenight) é uma festa que se consolidou em Salvador como um espaço de celebração da música brega em todas as suas formas. Acontece na A Marujada. Ingresso: R$ 20. por Reprodução/Instagram
A Tuntistum (@tuntistum.ssa) é uma festa que anima a noite na A Marujada com sua proposta vibrante e cheia de intensidade. por Reprodução/Instagram
Fundada em 2006, a Casa da Mãe (@casadamaeoficial) é um palco de experimentação e um ponto de encontro da rica cena cultural baiana. por Reprodução/Instagram
O Bar Âncora do Marujo (@ancoradomarujo), na Rua Carlos Gomes, é um ambiente de acolhimento às pessoas LGBTQIAPN+, de representatividade, mas também atrai outros públicos. por Reprodução/Instagram
A Batekoo (@batekoo) é uma festa e movimento cultural vibrante que celebra a música, a cultura negra, periférica e LGBTQIA+. Ingressos a partir de R$ 61. por Reprodução/Instagram
A Amsterdam (@amsterdamrv), no Rio Vermelho, é uma boate moderna e animada que se tornou um dos pontos mais vibrantes da noite loca. por Reprodução/Instagram
A TSUMANI (@manifesto.ssa) é o passeio de escuna da Manifesto, saindo da Ribeira em direção à Ilha dos Frades. Ainda há ingressos a partir de R$ 190. A próxima edição ocorre dia 31 de janeiro. por Reprodução/Instagram
A Matriz (@matrizfesta) é uma festa que se destaca na cena noturna de Salvador por sua proposta alternativa. A próxima edição acontece nesta sexta (23), na Pirâmide, com ingressos a partir de R$ 40. por Reprodução/Instagram
A Bad Kids (@festabadkids) é uma festa que se destaca em Salvador por sua atitude ousada e atmosfera irreverente. A próxima ocorre dia 24 de janeiro, na Labirinto. Ingressos a partir de R$ 30. por Reprodução/Instagram
San Sebastian (@sanboate) é uma boate icônica no Rio Vermelho. É famosa por ser um dos principais pontos de encontro da cena LGBTQIA+ e da vida noturna da cidade. por Reprodução/Instagram
1 de 10
A Brega & Night (@bregaenight) é uma festa que se consolidou em Salvador como um espaço de celebração da música brega em todas as suas formas. Acontece na A Marujada. Ingresso: R$ 20. por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Só os queridinhos: confira 12 lugares que bombam em Salvador durante o verão

Só os queridinhos: confira 12 lugares que bombam em Salvador durante o verão

Imagem - Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador

Quanto custa e como chegar à famosa Prainha do MAM, em Salvador

Imagem - Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador

Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada

Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada
Imagem - Inmet emite alerta de chuva para 32 cidades no fim de semana; veja lista

Inmet emite alerta de chuva para 32 cidades no fim de semana; veja lista
Imagem - Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

MAIS LIDAS

Imagem - Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia
01

Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos
03

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
04

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo