LOTERIA

Três apostas baianas faturam R$ 70 mil na Mega-Sena; confira resultado

Ganhadores são de Salvador e do interior do estado

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:33

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia faturaram cerca de R$ 70 mil cada no concurso 2963 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (22). Os bilhetes premiados com cinco acertos foram registrados em Salvador, Camaçari e Ilhéus, segundo a Caixa Econômica Federal.

De acordo com o detalhamento da loteria, as três apostas baianas foram simples, com seis dezenas, realizadas de forma presencial em casas lotéricas. Cada uma levou R$ 70.338,73.

Em Salvador, a aposta vencedora foi registrada no sistema de loterias em canais eletrônicos (SILCE). Já no interior, os ganhadores apostaram nas lotéricas Loter Júnior, em Camaçari, e Ferraz Loterias, em Ilhéus.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Com isso, o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 06 – 20 – 34 – 44 – 53 – 57.