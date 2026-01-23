Três apostas baianas faturam R$ 70 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:33
Três apostas feitas na Bahia faturaram cerca de R$ 70 mil cada no concurso 2963 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (22). Os bilhetes premiados com cinco acertos foram registrados em Salvador, Camaçari e Ilhéus, segundo a Caixa Econômica Federal.
De acordo com o detalhamento da loteria, as três apostas baianas foram simples, com seis dezenas, realizadas de forma presencial em casas lotéricas. Cada uma levou R$ 70.338,73.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Em Salvador, a aposta vencedora foi registrada no sistema de loterias em canais eletrônicos (SILCE). Já no interior, os ganhadores apostaram nas lotéricas Loter Júnior, em Camaçari, e Ferraz Loterias, em Ilhéus.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Com isso, o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 06 – 20 – 34 – 44 – 53 – 57.
A estimativa da Caixa é de que o próximo concurso, marcado para sábado (24), pague R$ 63 milhões. Ao todo, 31 apostas em todo o país acertaram cinco números, enquanto outras 2.684 fizeram a quadra. A arrecadação total do concurso foi de R$ 54,7 milhões.