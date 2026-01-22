Acesse sua conta
‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Roger Silva passou pelo Leão e pelo Esquadrão em 2009 e 2015, respectivamente

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:00

Roger Silva com a camisa do Bahia, em 2015
Roger Silva com a camisa do Bahia, em 2015 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Ex-atacante de Bahia e Vitória e agora treinador, Roger Silva começou sua passagem pelo Sport tomado pela emoção. O técnico do Leão abriu o coração na Ilha do Retiro após a vitória do clube de Recife sobre o Decisão, por 5x0, no Campeonato Pernambucano.

"Cara, quem não me conhece... Acho que eu sou, tipo, bravo. Mas eu sou muito coração. Sou um cara família pra caramba, as emoções, porra. Eu falei pro Eduardo e pro Titon (auxiliares): Porra, tô com vontade de chorar, cara. No Cazá, porque eu sonhei com esse momento aqui, sabe?", declarou.

A goleada sobre o Decisão marcou a estreia do elenco principal e do técnico à frente do Sport. Na Ilha do Retiro, Roger também reencontrou o estádio depois de 14 anos. Ainda como atleta profissional, o então centroavante vestiu a camisa do Leão da Ilha.

Com a camisa do Vitória, em 2009, Roger deixou boa impressão na Toca do Leão. O centroavante marcou 17 gols e contribuiu com sete assistências em 35 jogos na temporada. Já a passagem pelo Bahia foi mais discreta. Foram apenas nove jogos em 2015 pelo Esquadrão, com três tentos anotados e um passe para gol.

