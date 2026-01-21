CLÁSSICO CHEGANDO

'Vamos encarar como final de Copa do Mundo', diz Jair Ventura sobre Ba-Vi

Treinador destacou a importância do clássico após a goleada por 4x0 contra a Juazeirense

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:20

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Mateus Silva, Renato Kayzer (duas vezes) e Elivelton (contra) marcaram os gols para a equipe rubro-negra. Em entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura comentou sobre a partida e já projetou o confronto contra o Bahia no próximo final de semana.

"A gente fez o que todo mundo esperava do Vitória, um time protagonista, um time que tomou as ações do jogo o tempo todo, que construiu um resultado elástico. Criamos para mais, mas já vai passar daqui a pouco. Depois a gente já pensa no Ba-Vi. Sabemos tudo o que representa. Já joguei, sei da responsabilidade, sei da importância do jogo. A gente vai encarar como uma final de Copa do Mundo, é um jogo à parte", deu o recado.

Veja como foi Vitória x Juazeirense, pela 4ª rodada do Baianão 1 de 5

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assumiu o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

De acordo com o comandante rubro-negro, os três empates no início da competição preocuparam o clube, mas a utilização de um elenco alternativo já estava dentro do planejamento para a temporada, o que acontece para a preservação física do elenco principal para a sequência do ano.

"O nome disso é planejamento. A gente prepara uma equipe para o ano todo, não para um, dois, três jogos. É difícil, mas a gente tem que pensar no ano, foi isso que a gente fez. Demos rodagens e oportunizamos atletas. Aqueles que tiverem melhores vão ter mais chances. Vocês vão ver que, ao decorrer do tempo, vão ter aqueles que vão jogar mais e aqueles que vão sumir. É simples assim", disse.

"Muitas vezes o treinador passa a ser injustiçado quando não coloca alguém que todo mundo quer ver. E quando a gente bota na arena, as coisas ficam um pouco mais claras. De repente, se eu fizesse algumas coisas assim, a gente estaria na Série B. Então, é a convicção do que a gente está fazendo. Lógico que a gente não ter vencido os três jogos nos incomodou, por uma série de fatores. Hoje venceu e a gente voltou para a zona de classificação. O lugar do Vitória sempre é lá em cima e a gente tem que classificar para buscar o título", complementou.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.