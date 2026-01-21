Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com dois gols, Kayzer pede melhora do Vitória para o Ba-Vi: 'A gente sabe da qualidade deles'

Centroavante marcou dois dos quatro gols do Leão no confronto contra a Juazeirense

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:25

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Autor de dois dos quatro gols do Leão no confronto, o centroavante Renato Kayzer comemorou o desempenho da equipe, mas rapidamente já ajustou o foco do Rubro-negro para o clássico Ba-Vi.

"Era um jogo importante de estreia, a gente tinha que pensar primeiro hoje, para depois fazer o Ba-Vi. Acho que a equipe se portou bem, fizemos um jogo seguro, mas temos que fazer mais ainda no final de semana. A gente sabe da qualidade da equipe deles e vamos tentar conseguir a vitória dentro de casa também para dar uma sequência boa durante a temporada", deu o recado.

Veja como foi Vitória x Juazeirense, pela 4ª rodada do Baianão

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.

LEIA MAIS

Com gol e assistência, atacante rebaixado com o Vitória tem grande atuação em goleada do Náutico

Com titulares, Vitória goleia Juazeirense por 4x0 no Campeonato Baiano

Volante que decepcionou no Vitória celebra volta ao Brasil após fracasso no Japão: ‘Clube grande’

Caso de doping foi o real motivo da saída de Romarinho do Vitória; entenda

Vitória anuncia a contratação de volante argentino Emmanuel Martínez

Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.

Mais recentes

Imagem - 'Vamos encarar como final de Copa do Mundo', diz Jair Ventura sobre Ba-Vi

'Vamos encarar como final de Copa do Mundo', diz Jair Ventura sobre Ba-Vi
Imagem - Ex-lateral do Bahia acerta retorno para o Brasil após três anos na Europa

Ex-lateral do Bahia acerta retorno para o Brasil após três anos na Europa
Imagem - Reveja os gols de Vitória 4x0 Juazeirense pelo Campeonato Baiano

Reveja os gols de Vitória 4x0 Juazeirense pelo Campeonato Baiano

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano
01

AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
03

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa