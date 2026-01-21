FOCO AJUSTADO

Com dois gols, Kayzer pede melhora do Vitória para o Ba-Vi: 'A gente sabe da qualidade deles'

Centroavante marcou dois dos quatro gols do Leão no confronto contra a Juazeirense

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:25

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Autor de dois dos quatro gols do Leão no confronto, o centroavante Renato Kayzer comemorou o desempenho da equipe, mas rapidamente já ajustou o foco do Rubro-negro para o clássico Ba-Vi.

"Era um jogo importante de estreia, a gente tinha que pensar primeiro hoje, para depois fazer o Ba-Vi. Acho que a equipe se portou bem, fizemos um jogo seguro, mas temos que fazer mais ainda no final de semana. A gente sabe da qualidade da equipe deles e vamos tentar conseguir a vitória dentro de casa também para dar uma sequência boa durante a temporada", deu o recado.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.