Com dois gols, Kayzer pede melhora do Vitória para o Ba-Vi: 'A gente sabe da qualidade deles'

Alan Pinheiro
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:25
O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Autor de dois dos quatro gols do Leão no confronto, o centroavante Renato Kayzer comemorou o desempenho da equipe, mas rapidamente já ajustou o foco do Rubro-negro para o clássico Ba-Vi.
"Era um jogo importante de estreia, a gente tinha que pensar primeiro hoje, para depois fazer o Ba-Vi. Acho que a equipe se portou bem, fizemos um jogo seguro, mas temos que fazer mais ainda no final de semana. A gente sabe da qualidade da equipe deles e vamos tentar conseguir a vitória dentro de casa também para dar uma sequência boa durante a temporada", deu o recado.
Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.
O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.
Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.