O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Lua e Vênus trazem a clareza necessária para desapegar do passado e focar no autocuidado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo é festa; às vezes, para crescer, é preciso soltar a âncora. Hoje, o céu envia um alívio emocional para Peixes e Câncer.



Se você vinha carregando uma situação que já não fazia sentido, a energia de Aquário ajuda a cortar os laços de forma racional e leve.

Os piscianos estão em um momento de "faxina espiritual", ideal para deixar ir mágoas antigas.

Para os cancerianos, o desejo de intimidade profunda pede que você limpe o terreno primeiro.