O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:14
Nem tudo é festa; às vezes, para crescer, é preciso soltar a âncora. Hoje, o céu envia um alívio emocional para Peixes e Câncer.
Se você vinha carregando uma situação que já não fazia sentido, a energia de Aquário ajuda a cortar os laços de forma racional e leve.
Os piscianos estão em um momento de "faxina espiritual", ideal para deixar ir mágoas antigas.
Para os cancerianos, o desejo de intimidade profunda pede que você limpe o terreno primeiro.
Não tenha medo do vazio; é nele que o novo vai florescer. Um banho de ervas ou um momento de silêncio serão seus melhores aliados para este renascimento.