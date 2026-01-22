Acesse sua conta
O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Lua e Vênus trazem a clareza necessária para desapegar do passado e focar no autocuidado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:14

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo é festa; às vezes, para crescer, é preciso soltar a âncora. Hoje, o céu envia um alívio emocional para Peixes e Câncer.

Se você vinha carregando uma situação que já não fazia sentido, a energia de Aquário ajuda a cortar os laços de forma racional e leve.

Os piscianos estão em um momento de "faxina espiritual", ideal para deixar ir mágoas antigas.

Para os cancerianos, o desejo de intimidade profunda pede que você limpe o terreno primeiro.

Não tenha medo do vazio; é nele que o novo vai florescer. Um banho de ervas ou um momento de silêncio serão seus melhores aliados para este renascimento.

