Por que você deve desacelerar hoje? 5 signos precisam de cuidado redobrado com a saúde (21 de janeiro)

O cansaço mental de janeiro chegou; Descubra se o seu signo precisa de uma "pausa forçada"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

​Nem tudo é correria e produção. O mapa astral de hoje acende uma luz amarela para a nossa vitalidade.

Áries e Capricórnio estão na zona de risco do estresse mental; a agitação das telas e a falta de sono podem cobrar o preço agora.

A influência de Peixes pede hidratação e desintoxicação, algo que Leão deve levar a sério. Se você é de Virgem ou Sagitário, o corpo pede movimento consciente, como ioga ou alongamentos, para evitar dores nas articulações e costas.