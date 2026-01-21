Acesse sua conta
Por que você deve desacelerar hoje? 5 signos precisam de cuidado redobrado com a saúde (21 de janeiro)

O cansaço mental de janeiro chegou; Descubra se o seu signo precisa de uma "pausa forçada"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:30

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

​Nem tudo é correria e produção. O mapa astral de hoje acende uma luz amarela para a nossa vitalidade.

Áries e Capricórnio estão na zona de risco do estresse mental; a agitação das telas e a falta de sono podem cobrar o preço agora.

A influência de Peixes pede hidratação e desintoxicação, algo que Leão deve levar a sério. Se você é de Virgem ou Sagitário, o corpo pede movimento consciente, como ioga ou alongamentos, para evitar dores nas articulações e costas.

Lembre-se: sua carreira e seus projetos só caminham se você estiver inteiro. Hoje, o maior luxo é uma boa noite de sono.

Signo Signos Horóscopo Astrologia

