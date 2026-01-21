Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta A Encruzilhada domina o Baralho Cigano de hoje (21 de janeiro): escolhas pedem clareza e responsabilidade

Leitura do dia aponta decisões conscientes, diálogo direto e atenção às consequências

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 00:45

A Encruzilhada
A Encruzilhada Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (21) é A Encruzilhada. O arcano traz como mensagem central a necessidade de fazer escolhas com lucidez, sem adiar decisões que já vêm sendo empurradas há algum tempo. O dia não favorece indecisão nem caminhos duplos, o que não é resolvido agora tende a gerar mais confusão adiante.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

No campo emocional, A Encruzilhada indica conversas necessárias e posicionamentos claros. Relações que vivem em zona cinzenta exigem definição. O sentimento só avança quando há verdade, inclusive consigo mesma. Evitar o assunto pode parecer mais confortável, mas cobra um preço emocional depois.

Na vida prática, a carta fala de decisões objetivas. Pode ser um sim ou um não que muda o rumo dos próximos dias. O Baralho Cigano orienta a analisar prós e contras com calma, mas sem paralisia. Escolher é assumir responsabilidade pelo próprio caminho.

No aspecto espiritual, a leitura aponta maturidade e consciência. O momento pede alinhamento entre pensamento, palavra e atitude. Quando a escolha é coerente, o caminho se abre com mais fluidez.

Leia mais

Imagem - Noah é um bom nome? Numerologia aponta sensibilidade, cooperação e inteligência emocional

Noah é um bom nome? Numerologia aponta sensibilidade, cooperação e inteligência emocional

Imagem - Universo manda recado para 3 signos, muda decisões e pede atenção aos sinais nesta quarta-feira (21)

Universo manda recado para 3 signos, muda decisões e pede atenção aos sinais nesta quarta-feira (21)

Imagem - Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Mensagem do dia

Toda escolha fecha uma porta, mas abre outra. O importante não é o medo de perder, e sim a coragem de seguir em frente com clareza.

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites
Imagem - Influenciador expõe Jonas Sulzbach e aponta preconceito após fala de Susana Vieira

Influenciador expõe Jonas Sulzbach e aponta preconceito após fala de Susana Vieira
Imagem - BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

MAIS LIDAS

Imagem - Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA
01

Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
04

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve