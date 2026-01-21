ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz alerta dos céus para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro): atenção aos próprios limites

Mensagem do dia aponta ajustes de postura e escolhas conscientes

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 00:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O recado do Anjo da Guarda desta quarta-feira (21) chega de forma mais objetiva e prática, voltado para atitudes, decisões e responsabilidades pessoais. A energia do dia pede menos expectativa externa e mais coerência com aquilo que já vem sendo percebido internamente. Para três signos, o alerta é claro, algo precisa ser ajustado agora para evitar desgaste adiante.

Gêmeos

O recado para Gêmeos fala sobre controlar impulsos e medir consequências. Nem toda resposta precisa ser imediata. O dia pede estratégia, não confronto. Insistir em provar um ponto pode gerar desgaste desnecessário. Escolher o silêncio em alguns momentos será sinal de maturidade, não de fraqueza.

Filmes para o signo de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Para Virgem, o anjo da guarda chama atenção para o excesso de cobrança. Nem tudo depende apenas de esforço. O recado indica que insistir demais em algo que não flui pode ser tão improdutivo quanto desistir cedo demais. Ajustar expectativas e aceitar limites será essencial hoje.

Filmes para o signo de Virgem 1 de 10

Peixes

O recado para Peixes envolve flexibilização. O controle absoluto não garante segurança, apenas cansaço. O dia pede mais abertura para mudanças de rota e menos rigidez diante de imprevistos. Uma decisão tomada com leveza pode trazer resultados melhores do que o plano original.

Filmes para o signo de Peixes 1 de 10

Mensagem do dia