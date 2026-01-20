ASTROLOGIA

Universo manda recado para 3 signos, muda decisões e pede atenção aos sinais nesta quarta-feira (21)

Mensagem espiritual destaca ajustes internos, escolhas conscientes e sinais sutis do cotidiano

Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:49

O universo envia recados claros nesta segunda-feira (20) para três signos do zodíaco. A energia do dia favorece a escuta interior, a observação dos sinais e decisões mais alinhadas com aquilo que já vem sendo sentido há algum tempo. Não é um dia de impulsos, mas de consciência e maturidade emocional.

Áries

O recado do universo para Áries é sobre desacelerar e observar antes de agir. Situações que parecem urgentes pedem, na verdade, mais reflexão. Confiar apenas na força não será suficiente hoje, é preciso sensibilidade para entender o momento certo de avançar. O dia favorece conversas francas e decisões tomadas com calma.

Câncer

Para Câncer, o universo pede desapego emocional. Algo que já cumpriu seu papel insiste em permanecer por medo, não por necessidade. Soltar não significa perder, mas abrir espaço para uma fase mais leve. O recado também fala de autocuidado e de respeitar os próprios limites, sem culpa.

Capricórnio

O recado do universo para Capricórnio aponta para equilíbrio entre controle e confiança. Nem tudo precisa estar planejado para funcionar. Há caminhos se ajustando sozinhos, mesmo que ainda não estejam totalmente visíveis. O dia favorece decisões práticas, mas pede fé no processo.

