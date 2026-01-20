Universo manda recado para 3 signos, muda decisões e pede atenção aos sinais nesta quarta-feira (21)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:49
O universo envia recados claros nesta segunda-feira (20) para três signos do zodíaco. A energia do dia favorece a escuta interior, a observação dos sinais e decisões mais alinhadas com aquilo que já vem sendo sentido há algum tempo. Não é um dia de impulsos, mas de consciência e maturidade emocional.
Áries
O recado do universo para Áries é sobre desacelerar e observar antes de agir. Situações que parecem urgentes pedem, na verdade, mais reflexão. Confiar apenas na força não será suficiente hoje, é preciso sensibilidade para entender o momento certo de avançar. O dia favorece conversas francas e decisões tomadas com calma.
Câncer
Para Câncer, o universo pede desapego emocional. Algo que já cumpriu seu papel insiste em permanecer por medo, não por necessidade. Soltar não significa perder, mas abrir espaço para uma fase mais leve. O recado também fala de autocuidado e de respeitar os próprios limites, sem culpa.
Capricórnio
O recado do universo para Capricórnio aponta para equilíbrio entre controle e confiança. Nem tudo precisa estar planejado para funcionar. Há caminhos se ajustando sozinhos, mesmo que ainda não estejam totalmente visíveis. O dia favorece decisões práticas, mas pede fé no processo.
Mensagem do dia
O universo lembra que ouvir os sinais exige silêncio interno. Quando a mente desacelera, as respostas aparecem com mais clareza.