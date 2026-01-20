ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos: soltar o passado é essencial agora

Mensagem espiritual aponta encerramentos necessários e abertura para um novo ciclo mais leve

Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 00:30

Anjo, signos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

O recado espiritual desta fase fala sobre encerramentos conscientes. Para Touro, Escorpião e Aquário, o momento é de liberar pesos emocionais, abandonar expectativas que já não fazem sentido e abrir espaço para um ciclo mais leve e alinhado com o presente.



Touro

O recado fala sobre desapego emocional. Situações do passado ainda ocupam espaço e impedem avanços práticos. O momento pede coragem para encerrar ciclos, mesmo que isso traga desconforto inicial. Soltar não é perder, é abrir espaço para estabilidade real.

Escorpião

A mensagem indica limpeza profunda. Pensamentos repetitivos, mágoas antigas ou sentimentos guardados precisam ser liberados. Há proteção no processo de encerramento, desde que você não resista ao que já cumpriu sua função. Transformação agora traz fortalecimento.

Aquário

O Anjo da Guarda orienta a deixar expectativas irreais para trás. Nem tudo precisa seguir o plano original. Ajustar rotas e aceitar mudanças será essencial para recuperar leveza e clareza mental. O novo só chega quando o antigo é liberado.

