Universo manda recado para Áries, Câncer e Peixes: faça ajustes, a hora é de decisões conscientes

Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:08
O céu da semana pede mais consciência e menos impulso para Áries, Câncer e Peixes. O momento é de observar com atenção, fazer ajustes necessários e tomar decisões alinhadas com o que faz sentido a longo prazo, evitando escolhas apressadas e repetição de padrões que já não funcionam.
Áries
O dia pede mais estratégia e menos impulso. Situações que antes pareciam urgentes agora exigem reflexão. No trabalho, observar antes de agir pode evitar conflitos desnecessários. Na vida pessoal, conversas francas ajudam a alinhar expectativas e aliviar tensões acumuladas.
Câncer
A sensibilidade está mais aguçada, o que pode ser positivo se usada com maturidade. É um bom momento para cuidar de assuntos familiares ou resolver pendências emocionais. Evite absorver problemas que não são seus. Colocar limites será essencial para manter o bem-estar.
Peixes
Decisões importantes pedem equilíbrio entre razão e sentimento. O dia favorece acordos, reconciliações e ajustes em parcerias. No trabalho, sua capacidade de mediação pode destravar situações paradas. Confie mais no seu senso de justiça e siga o que traz paz.
Mensagem do dia
Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Escolher com calma, respeitando seus limites e sua verdade, é o caminho mais seguro para avançar hoje.