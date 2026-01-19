Acesse sua conta
Universo manda recado para Áries, Câncer e Peixes: faça ajustes, a hora é de decisões conscientes

Astros indicam um dia favorável para agir com mais clareza, ouvir a intuição e fazer escolhas práticas que trazem equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:08

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O céu da semana pede mais consciência e menos impulso para Áries, Câncer e Peixes. O momento é de observar com atenção, fazer ajustes necessários e tomar decisões alinhadas com o que faz sentido a longo prazo, evitando escolhas apressadas e repetição de padrões que já não funcionam.

Áries

O dia pede mais estratégia e menos impulso. Situações que antes pareciam urgentes agora exigem reflexão. No trabalho, observar antes de agir pode evitar conflitos desnecessários. Na vida pessoal, conversas francas ajudam a alinhar expectativas e aliviar tensões acumuladas.

Câncer

A sensibilidade está mais aguçada, o que pode ser positivo se usada com maturidade. É um bom momento para cuidar de assuntos familiares ou resolver pendências emocionais. Evite absorver problemas que não são seus. Colocar limites será essencial para manter o bem-estar.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Peixes

Decisões importantes pedem equilíbrio entre razão e sentimento. O dia favorece acordos, reconciliações e ajustes em parcerias. No trabalho, sua capacidade de mediação pode destravar situações paradas. Confie mais no seu senso de justiça e siga o que traz paz.

Mensagem do dia

Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Escolher com calma, respeitando seus limites e sua verdade, é o caminho mais seguro para avançar hoje.

