Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjos do amor chegam à vida de 3 signos e mudam o rumo dos sentimentos

Energia espiritual favorece encontros, reconciliações e cura emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 04:30

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias trazem uma movimentação espiritual intensa no campo afetivo. A energia dos anjos do amor atua de forma sutil, mas profunda, abrindo caminhos para conexões verdadeiras, reencontros inesperados e decisões que transformam relações. Para três signos, o amor deixa de ser dúvida e passa a ser escolha.

Leia mais

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro

Imagem - Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Câncer

Câncer recebe uma proteção especial no coração. Os anjos do amor atuam para curar feridas antigas e afastar inseguranças que vinham bloqueando novas experiências. Um gesto simples pode reacender um vínculo ou abrir espaço para alguém que chega com acolhimento e intenção clara.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Libra

Libra entra em um período de alinhamento emocional. Relações confusas tendem a se esclarecer, seja por meio de uma conversa sincera ou de uma decisão definitiva. Os anjos do amor ajudam o signo a enxergar quem realmente está disposto a caminhar junto, sem jogos ou desequilíbrios.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Peixes

Peixes sente a presença espiritual de forma intensa. O amor se manifesta com sensibilidade, cuidado e conexão profunda. Há chance de encontro marcante ou de fortalecimento de um laço que parecia frágil. Os anjos pedem que o signo confie mais na intuição e menos no medo de se entregar.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Mensagem final

Quando o amor é guiado pela verdade, ele não confunde, acalma. Os anjos do amor não prometem perfeição, mas relações mais conscientes, leves e alinhadas com o que o coração precisa viver agora.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (19 de janeiro), os signos sentem um chamado interno para mudar a postura diante da própria vida

Hoje (19 de janeiro), os signos sentem um chamado interno para mudar a postura diante da própria vida
Imagem - Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)

Hora de confiar no seu tempo: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (19 de janeiro)
Imagem - Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

Carta 'Os Caminhos' domina o tarot cigano de segunda-feira (19 de janeiro): decisões que não admitem volta

MAIS LIDAS

Imagem - Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração
01

Jogador do Vitória faz gol contra o Porto e é expulso por comemoração

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força
04

BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força