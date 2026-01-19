Anjos do amor chegam à vida de 3 signos e mudam o rumo dos sentimentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 04:30
Os próximos dias trazem uma movimentação espiritual intensa no campo afetivo. A energia dos anjos do amor atua de forma sutil, mas profunda, abrindo caminhos para conexões verdadeiras, reencontros inesperados e decisões que transformam relações. Para três signos, o amor deixa de ser dúvida e passa a ser escolha.
Câncer
Câncer recebe uma proteção especial no coração. Os anjos do amor atuam para curar feridas antigas e afastar inseguranças que vinham bloqueando novas experiências. Um gesto simples pode reacender um vínculo ou abrir espaço para alguém que chega com acolhimento e intenção clara.
10 livros para quem é do signo de Câncer
Libra
Libra entra em um período de alinhamento emocional. Relações confusas tendem a se esclarecer, seja por meio de uma conversa sincera ou de uma decisão definitiva. Os anjos do amor ajudam o signo a enxergar quem realmente está disposto a caminhar junto, sem jogos ou desequilíbrios.
10 livros para quem é do signo de Libra
Peixes
Peixes sente a presença espiritual de forma intensa. O amor se manifesta com sensibilidade, cuidado e conexão profunda. Há chance de encontro marcante ou de fortalecimento de um laço que parecia frágil. Os anjos pedem que o signo confie mais na intuição e menos no medo de se entregar.
10 livros para quem é do signo de Peixes
Mensagem final
Quando o amor é guiado pela verdade, ele não confunde, acalma. Os anjos do amor não prometem perfeição, mas relações mais conscientes, leves e alinhadas com o que o coração precisa viver agora.