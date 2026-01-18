TRÂNSITO

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Regra não libera excesso de velocidade nem dispensa atenção aos pedestres

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:01

Semáforo Crédito: Reprodução

A dúvida é comum entre motoristas de Salvador, afinal, a partir de que horário é possível ultrapassar o semáforo vermelho sem receber multa? A Superintendência de Trânsito de Salvador esclarece que, na capital baiana, os equipamentos eletrônicos não registram a infração de avanço de sinal vermelho entre 21h e 5h59.

Segundo a Transalvador, nesse intervalo noturno, as imagens captadas pelos radares não são validadas para esse tipo específico de infração. Com isso, eventuais registros feitos nesse período são descartados e não geram autuação.

O superintendente do órgão, Décio Martins, explicou que a medida existe como forma de reduzir riscos à segurança dos condutores, especialmente em situações de ameaça, como furtos e roubos, mais comuns durante a noite e a madrugada. Apesar disso, o órgão reforça que a travessia deve ser feita com cautela e atenção redobrada.

A liberação, no entanto, não é irrestrita. Mesmo entre 21h e 5h59, o excesso de velocidade continua sendo fiscalizado normalmente e pode gerar multa. Além disso, motoristas devem priorizar sempre a passagem de pedestres, ciclistas e outros veículos, respeitando as normas básicas de segurança viária.

De acordo com o Detran-BA, avançar o sinal vermelho é classificado como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Fora do horário em que há flexibilização na fiscalização eletrônica em Salvador, a conduta resulta em multa de R$ 293,47 e soma sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a regra vale em todo o país, mas permite que municípios adotem procedimentos específicos de fiscalização, como ocorre na capital baiana. Ainda assim, o Detran alerta que a ausência de multa não significa autorização para desrespeitar o semáforo de forma automática ou imprudente.