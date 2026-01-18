Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:01
A dúvida é comum entre motoristas de Salvador, afinal, a partir de que horário é possível ultrapassar o semáforo vermelho sem receber multa? A Superintendência de Trânsito de Salvador esclarece que, na capital baiana, os equipamentos eletrônicos não registram a infração de avanço de sinal vermelho entre 21h e 5h59.
Segundo a Transalvador, nesse intervalo noturno, as imagens captadas pelos radares não são validadas para esse tipo específico de infração. Com isso, eventuais registros feitos nesse período são descartados e não geram autuação.
O superintendente do órgão, Décio Martins, explicou que a medida existe como forma de reduzir riscos à segurança dos condutores, especialmente em situações de ameaça, como furtos e roubos, mais comuns durante a noite e a madrugada. Apesar disso, o órgão reforça que a travessia deve ser feita com cautela e atenção redobrada.
A liberação, no entanto, não é irrestrita. Mesmo entre 21h e 5h59, o excesso de velocidade continua sendo fiscalizado normalmente e pode gerar multa. Além disso, motoristas devem priorizar sempre a passagem de pedestres, ciclistas e outros veículos, respeitando as normas básicas de segurança viária.
Que horas pode furar o sinal vermelho?
De acordo com o Detran-BA, avançar o sinal vermelho é classificado como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Fora do horário em que há flexibilização na fiscalização eletrônica em Salvador, a conduta resulta em multa de R$ 293,47 e soma sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a regra vale em todo o país, mas permite que municípios adotem procedimentos específicos de fiscalização, como ocorre na capital baiana. Ainda assim, o Detran alerta que a ausência de multa não significa autorização para desrespeitar o semáforo de forma automática ou imprudente.
Antes das 21h e após as 5h59, qualquer avanço de sinal vermelho registrado em Salvador gera autuação normalmente, com aplicação de multa e pontuação na CNH. A orientação dos órgãos de trânsito é que o motorista avalie as condições do local, reduza a velocidade e só avance quando houver segurança total.