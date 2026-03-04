Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriela Morais, ex-Pugliesi, revela abuso sexual e faz alerta: 'Achei que estava longe'

Influenciadora alerta pais sobre os perigos dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:11

Gabriela Morais, ex-Pugliesi
Gabriela Morais, ex-Pugliesi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

[ALERTA: Este texto aborda temas como estupro, o que pode servir de gatilho para algumas pessoas. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, denuncie e busque ajuda. Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher).]

Em um vídeo publicado em sua rede social na última terça-feira (3), a influenciadora baiana Gabriela Morais (que muitos ainda conhecem pelo antigo sobrenome, Pugliesi) decidiu compartilhar uma das partes mais dolorosas de sua vida. Pela primeira vez, ela revelou ter sido vítima de abuso sexual quando tinha apenas oito anos de idade.

O gatilho para a confissão foi o depoimento de Alexandra Zarini, herdeira da grife Gucci, que denunciou abusos sofridos na própria família. Gabriela aproveitou a repercussão para derrubar um mito perigoso: o de que o abuso infantil só acontece longe dos olhos ou em ambientes precários.

Gabriela Morais

Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, Túlio Dek e dois filhos por Reprodução / Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, Túlio Dek e dois filhos por Reprodução / Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Morais e família por Reprodução / Redes Sociais
1 de 12
Gabriela Morais, ex-Pugliesi por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Belo e Gracyanne Barbosa fecham acordo após processo por 'sumiço' de bens; veja valores

Belo e Gracyanne Barbosa fecham acordo após processo por 'sumiço' de bens; veja valores

Imagem - Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'

Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'

Imagem - Ex-namorada de Juquinha chega para abalar o casal 'Loquinha' em nova novela; saiba mais

Ex-namorada de Juquinha chega para abalar o casal 'Loquinha' em nova novela; saiba mais

"A gente acha que dinheiro, sobrenome e status protegem uma criança, mas você está enganada", alertou Gabriela. Sem rodeios, ela deu um rosto ao seu trauma: o agressor era o pai de sua melhor amiga na época.

Mãe de dois meninos, Lion e Massimo, a influenciadora explicou que levou mais de 30 anos para conseguir verbalizar o ocorrido sem travar. Hoje vivendo no Uruguai com o marido, Túlio Dek, ela enxerga o desabafo como uma missão. Para ela, o silêncio é o maior aliado do abusador.

"Eu falo 'abusada' para não usar outra palavra aqui. Foi muito duro e traumatizante", confessou emocionada. Gabriela reforçou que, estatisticamente, o perigo raramente é um estranho na rua, mas sim alguém que frequenta a casa, tem a confiança dos pais e convive com a criança.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Nasce o pequeno Massimo, segundo filho de Gabriela Pugliesi e Túlio Dek

Gabriela Morais detalha mudança para Uruguai com os filhos: 'Queríamos construir uma nova história'

O vídeo serviu como um apelo urgente para que pais e responsáveis não ignorem sinais ou comportamentos estranhos nos pequenos. "Infelizmente, não dá para confiar em quase ninguém. Tem que conversar com os filhos porque o perigo está muito mais perto do que a gente imagina", pontuou.

Ao finalizar, Gabriela deixou uma mensagem de acolhimento para adultos que, assim como ela, carregam essas feridas: "Não é sua culpa. Nunca foi. Você não está sozinha".

Leia mais

Imagem - No BBB 26, Juliano Floss entra no Quarto Secreto e Breno revela: 'O paredão falso é meu'

No BBB 26, Juliano Floss entra no Quarto Secreto e Breno revela: 'O paredão falso é meu'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para destravar o seu dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para destravar o seu dinheiro

Imagem - Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes

Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes

Tags:

Influenciadora Influencer Abuso Gabriela Morais

Mais recentes

Imagem - Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'
Imagem - O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial

O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial
Imagem - Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
02

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
03

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana