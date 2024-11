MUDANÇA DE ARES

Gabriela Morais detalha mudança para Uruguai com os filhos: 'Queríamos construir uma nova história'

Influenciadora fitness e empresária, antes conhecida por Gabriela Pugliesi, se mudou com a família para o país em outubro

Gabriela Morais, Túlio Dek e dois filhos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gabriela Morais, que deixou de usar o nome artístico Gabriela Pugliesi, iniciou uma nova vida no Uruguai, na cidade de Punta del Este. Ela se mudou com o marido Túlio Dek, e os filhos, Lion, de dois anos, e Massimo, de apenas oito meses, em outubro deste ano. Em entrevista à Revista Quem, a influenciadora fitness e empresária explicou o motivo da escolha do país para se viver com os filhos.

Segundo Gabriela, a decisão foi baseada na ideia de dar mais qualidade de vida para os filhos que tem com o marido Túlio Dek, rapper e artista plástico brasileiro. Para ela, o país traz uma maior sensação de liberdade.

“Além da logística facilitar uma conciliação de agendas e compromissos com o Brasil, já que é um voo direto de apenas duas horas, sempre tivemos o sonho de investir mais em espaços com muita área verde e aberta, pois gostamos muito do conceito e da sensação de liberdade. Nessa fase em que o Lion e o Massimo ainda são bebês é mais fácil de se adaptar a um novo lugar, que ainda sim vai promover segurança para o crescimento e desenvolvimento deles, que é hoje o que mais prezamos antes de tomar qualquer decisão”, explicou a empresária, em entrevista à Revista Quem.

Gabriela, Túlio e dois filhos em Punta Del Este Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Conhecida anteriormente por Gabriela Pugliesi, com a chegada dos filhos, além do nome muita coisa mudou, inclusive às prioridades. A mudança foi de peito aberto pensando nos filhos que tem junto com o rapper.

“Acredito que a vida seja feita de prioridades, e no momento que estamos vivendo, muitas coisas que melhoram a qualidade de vida, principalmente dos nossos filhos, que podem estar aqui no Uruguai. Sou bem desapegada, assim como o Túlio, então não pensamos nos ‘poréns’, nos organizamos, vimos um potencial em Punta e aí nos mudamos”, disse.

Gabriela e o marido decidiram que “Punta” seria o local certo, ao visitar a cidade para uma viagem de três dias com o objetivo de conhecer casas para morar. Sem botar muitos problemas, eles se jogaram nas novidades, já que eram apaixonados pela natureza do lugar e o que isto poderia proporcionar aos filhos.

“Eu e Túlio somos objetivos e sabíamos desde que pisamos em Punta que aqui seria o lugar onde queríamos construir uma nova história. Estamos conectados demais com a natureza aqui”, ressaltou Gabriela à revista.

“Em geral, eu sou uma pessoa fácil, então mesmo que tivesse alguma coisa no processo da mudança, eu veria como um desafio a ser enfrentado, já que não me apego muito aos problemas. Uma vez que decidimos que aqui seria a nossa nova casa, eu vou fazer de tudo para dar certo, e se não der tudo bem, o que vale é a experiência”, completou

Gabriela Morais e família Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Segundo a influenciadora, os filhos tem se adaptado bem e o mais velho, Lion, já está na escola nova. Ela, por sua vez, tem feito aulas online para se familiarizar mais com o espanhol que “parece fácil, mas não é”.