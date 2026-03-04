NÃO GOSTOU

Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Comentário da atriz sobre Ana Paula Renault não ter filhos repercutiu no Mais Você e emocionou a apresentadora

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:28

Tati Machado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma fala de Solange Couto dentro do BBB 26 gerou forte repercussão fora da casa e motivou um desabafo de Tati Machado ao vivo no Mais Você nesta quarta-feira (4). A apresentadora comentou a declaração da atriz sobre Ana Paula Renault e afirmou que certos temas precisam ser tratados com cuidado.

Tati Machado em desabafo sobre perda do filho 1 de 10

Durante o programa, Tati criticou o comentário de Solange, que afirmou que a rival no jogo não teve filhos “porque não tem capacidade de amar”. A apresentadora destacou que, mesmo em um reality show, existem limites que não devem ser ultrapassados.

“Essa frase, para mim, me pega em um lugar mais difícil ainda, por tudo o que aconteceu na minha vida. Eu também não tive essa oportunidade. É muito… É isso, eu acho que mesmo que você goste da Solange, você tem que ter a noção que existem coisas que não podem ser faladas em hipótese alguma, seja dentro de um programa ou em qualquer lugar”, afirmou.

A reação de Tati também está ligada à experiência pessoal que viveu recentemente. Em maio de 2025, ela perdeu o filho Rael, fruto do relacionamento com Bruno Monteiro, aos oito meses de gestação.

Desde então, a apresentadora tem compartilhado reflexões sobre o luto e a maternidade. Em outra ocasião, ela contou que ainda não conseguiu desmontar o quarto do bebê.

“O quartinho dele ainda está lá, não consegui mexer. Consigo entrar, pegar uma coisinha ou outra, mas ainda não consegui guardar. E olha quanto tempo já passou… Tudo é sobre as expectativas que se tinha”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Tati Machado 1 de 11

A polêmica começou dentro do BBB 26 durante uma conversa entre Solange Couto e Babu Santana. Ao comentar o comportamento de Ana Paula no reality, a atriz afirmou que a participante não teve filhos porque não teria capacidade de amar ou amamentar uma criança.