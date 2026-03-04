Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Comentário da atriz sobre Ana Paula Renault não ter filhos repercutiu no Mais Você e emocionou a apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:28

Tati Machado
Tati Machado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma fala de Solange Couto dentro do BBB 26 gerou forte repercussão fora da casa e motivou um desabafo de Tati Machado ao vivo no Mais Você nesta quarta-feira (4). A apresentadora comentou a declaração da atriz sobre Ana Paula Renault e afirmou que certos temas precisam ser tratados com cuidado.

Tati Machado em desabafo sobre perda do filho

Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Tati Machado e Bruno Monteiro por Reprodução/Instagram
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Renata Capucci revela perda de três filhos em entrevista com Tati Machado por Reprodução/TV Globo
Tati Machado fala sobre luto e confirma retorno ao 'Mais Você' por Reprodução/TV Globo
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Redes Sociais
Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro por Reprodução/Redes Sociais
Nota divulgada por Tati Machado no Instagram por Reprodução/Instagram
1 de 10
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram

Durante o programa, Tati criticou o comentário de Solange, que afirmou que a rival no jogo não teve filhos “porque não tem capacidade de amar”. A apresentadora destacou que, mesmo em um reality show, existem limites que não devem ser ultrapassados.

“Essa frase, para mim, me pega em um lugar mais difícil ainda, por tudo o que aconteceu na minha vida. Eu também não tive essa oportunidade. É muito… É isso, eu acho que mesmo que você goste da Solange, você tem que ter a noção que existem coisas que não podem ser faladas em hipótese alguma, seja dentro de um programa ou em qualquer lugar”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Monique Evans chama Babu Santana de 'nojento' e expõe encontro com ator fora do BBB 26

Monique Evans chama Babu Santana de 'nojento' e expõe encontro com ator fora do BBB 26

Imagem - Marcos Palmeira lança roteiro turístico com prova de queijos para fãs conhecerem sua fazenda; saiba como visitar

Marcos Palmeira lança roteiro turístico com prova de queijos para fãs conhecerem sua fazenda; saiba como visitar

Imagem - Como é a mansão de Bianca Andrade, com aquário particular de 7 mil litros, haras e cinema privado

Como é a mansão de Bianca Andrade, com aquário particular de 7 mil litros, haras e cinema privado

A reação de Tati também está ligada à experiência pessoal que viveu recentemente. Em maio de 2025, ela perdeu o filho Rael, fruto do relacionamento com Bruno Monteiro, aos oito meses de gestação.

Desde então, a apresentadora tem compartilhado reflexões sobre o luto e a maternidade. Em outra ocasião, ela contou que ainda não conseguiu desmontar o quarto do bebê.

“O quartinho dele ainda está lá, não consegui mexer. Consigo entrar, pegar uma coisinha ou outra, mas ainda não consegui guardar. E olha quanto tempo já passou… Tudo é sobre as expectativas que se tinha”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Tati Machado

Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
1 de 11
Tati Machado por Reprodução/Instagram

A polêmica começou dentro do BBB 26 durante uma conversa entre Solange Couto e Babu Santana. Ao comentar o comportamento de Ana Paula no reality, a atriz afirmou que a participante não teve filhos porque não teria capacidade de amar ou amamentar uma criança.

A declaração provocou críticas nas redes sociais e também levou a equipe de Ana Paula Renault a se manifestar. Em nota, o grupo afirmou que “usar a ausência de filhos para questionar a capacidade de amar de alguém ultrapassa os limites do respeito”.

Mais recentes

Imagem - O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial

O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial
Imagem - Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer
Imagem - Monique Evans chama Babu Santana de 'nojento' e expõe encontro com ator fora do BBB 26

Monique Evans chama Babu Santana de 'nojento' e expõe encontro com ator fora do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
02

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
03

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana