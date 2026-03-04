Sem saber do paredão falso, Jordana cumpre promessa e faz topless no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 15:56
Enquanto o público conta as horas para ver o parquinho pegar fogo com o retorno de Breno e Juliano Floss, a casa do BBB 26 segue em um clima de vitória. Alheia ao fato de que o último paredão foi falso, Jordana decidiu que era hora de celebrar. Nesta quarta-feira (4), a sister não fugiu da raia e cumpriu a promessa ousada que fez caso continuasse no jogo: um topless na piscina.
Saltando na piscina enquanto cobria os seios, a participante agitou os outros confinados. O que ela ainda não desconfia é que, embora tenha permanecido na casa, seu pedido de ir para o Quarto Secreto foi ignorado pelo público. Durante a votação, Jordana chegou a pedir: "Se for falso, votem em mim!", mas a audiência preferiu dar o poder de "espião" para Breno.
Jordana cumpre promessa e faz topless no BBB 26
Curiosamente, a própria equipe de Jordana aqui fora jogou contra o desejo dela. Em um post estratégico, os administradores explicaram que preferiram focar os votos em Alberto Cowboy para evitar que Breno ganhasse vantagens diretas contra a sister. "O pior resultado possível seria o Breno voltando com informação contra ela", justificou o perfil oficial, mostrando que o jogo externo está mais ligado do que nunca.
Apesar da festa de Jordana, o clima de "tem algo errado" já tomou conta da maioria dos brothers. A saída repentina de Juliano Floss nesta manhã, com a desculpa de um suposto desafio, só reforçou a teoria de que o paredão de terça-feira foi uma dinâmica especial.
E eles estão certos... Breno, o grande vencedor da votação falsa, escolheu Juliano para dividir o privilégio de observar a casa de camarote. O retorno da dupla acontece hoje, ao vivo, sob o comando de Tadeu Schmidt.