Ator da Marvel acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele; entenda

Alice Evans teria incentivado fãs a enviarem dejetos de cachorro para Ioan Gruffudd

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:23

Ator da Marvel, Ioan Gruffudd , acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele
Ioan Gruffudd e Alice Evans Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Ioan Gruffudd, o eterno Senhor Fantástico de 'Quarteto Fantástico', está enfrentando uma situação, no mínimo, bizarra em sua batalha judicial contra a ex-esposa, a atriz Alice Evans, no tribunal de Los Angeles. 

Na terça-feira (3), o julgamento ganhou outros contornos. Uma ex-administradora do fã-clube de Alice, Linda Blank, prestou depoimento e fez uma revelação chocante: a atriz teria incentivado seus seguidores a enviarem sacos com fezes de cachorro para a casa do ator. O objetivo da "trama" seria humilhar o ex-marido e destruir sua reputação após ele assumir o relacionamento com a atual esposa, Bianca Wallace.

Ator da Marvel acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele

Ioan Gruffudd e Alice Evans por Reprodução/Redes Sociais
Ator da Marvel, Ioan Gruffudd e as filhas Ella e Elsie em post no Instagram de dezembro de 2018 por Reprodução/Redes Sociais
Ator da Marvel, Ioan Gruffudd e a esposa Bianca Wallace por Reprodução/Redes Sociais
Ator da Marvel, Ioan Gruffudd , acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele por Reprodução/Redes Sociais
Ator da Marvel, Ioan Gruffudd , acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele por Reprodução/Redes Sociais
O ator Ioan Gruffudd, o eterno Senhor Fantástico de 'Quarteto Fantástico' por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Ioan Gruffudd e Alice Evans por Reprodução/Redes Sociais

Segundo a testemunha, Alice não só teria dado a ideia, como forneceu o endereço de Ioan para facilitar o "envio". A estratégia seria pintar o ator como o grande vilão da história, aquele que "abandonou a família", para que o público e a imprensa se voltassem contra ele. A atriz teria até afirmado que sabia exatamente "como arruinar a carreira dele".

Para quem não se lembra, Ioan e Alice se conheceram nos bastidores de 102 Dálmatas e foram casados por anos. O divórcio, oficializado em 2023, foi o estopim para uma guerra que envolve guarda das filhas e ordens de restrição. Atualmente, o ator luta na justiça para renovar uma medida protetiva contra Alice, alegando violência doméstica.

Enquanto a defesa de Alice tenta minimizar as falas, ressaltando que ela não tem feito comentários ofensivos recentemente, a juíza do caso agora precisa decidir se essas novas alegações são suficientes para manter a atriz longe do ex-marido. 

Tags:

Ator Marvel Hollywood Justiça Tribunal Ioan Gruffudd Alice Evans

