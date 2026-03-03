JUSTIÇA

Belo e Gracyanne Barbosa fecham acordo após processo por 'sumiço' de bens; veja valores

Ex-casal enfrenta acusação de apropriação indébita após fim de contrato de aluguel

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:13

Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 Crédito: Reprodução/Instagram

Separados desde 2024, as pendências judiciais do ex-casal Belo e Gracyanne Barbosa ganhou um novo capítulo. Após seis anos de idas e vindas nos tribunais de São Paulo, o cantor e a musa fitness agora precisam prestar contas sobre o paradeiro apropriação indébitade itens domésticos que teriam "desaparecido" de um imóvel alugado.

A confusão começou quando o proprietário de uma antiga residência do casal sentiu falta de uma máquina de lavar, um filtro de água e até um motor de hidromassagem. O valor inicial dos objetos era de R$ 2 mil, mas a conta cresceu: hoje, o prejuízo suportado pela vítima é avaliado em cerca de R$ 11,5 mil.

Gracyanne Barbosa inicia retirada de tatuagem íntima dedicada a Belo 1 de 7

Apesar do crime de apropriação indébita poder render até quatro anos de reclusão, Belo e Gracyanne parecem estar perto de um desfecho amigável. O Ministério Público de São Paulo propôs um acordo onde cada um deve arcar com metade do prejuízo causado ao dono do imóvel.

A defesa do cantor confirmou que a situação já está sendo resolvida e que a audiência, marcada para o dia 23 de abril de 2026, será apenas para oficializar os termos. "A audiência terá caráter meramente formal, destinada apenas à ratificação dos termos previamente ajustados", explicou a assessoria jurídica de Belo.

Além de devolver o dinheiro dos eletrodomésticos, a dupla terá que escolher como "pagar" pelo erro perante a sociedade. As opções são:

Pagamento de multa: Um salário-mínimo por mês, durante seis meses, destinado a instituições de caridade.