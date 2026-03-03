Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 3 de março de 2026 às 19:37
A verdadeira identidade de William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história ocidental, sempre foi motivo de debates entre estudiosos e historiadores. Agora, uma pesquisadora britânica defende que o autor teria sido, na verdade, uma mulher negra e judia.
William Shakespeare
Segundo o livro The Real Shakespeare: Emilia Bassano Willoughby, de Irene Coslet, William Shakespeare teria sido um pseudônimo usado por Emilia Bassano.