Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica

William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história, poderia ter sido, na verdade, uma mulher negra e judia

  Publicado em 3 de março de 2026 às 19:37

  • MetrópoIes

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:37

A verdadeira identidade de William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história ocidental, sempre foi motivo de debates entre estudiosos e historiadores. Agora, uma pesquisadora britânica defende que o autor teria sido, na verdade, uma mulher negra e judia.

Segundo o livro The Real Shakespeare: Emilia Bassano Willoughby, de Irene Coslet, William Shakespeare teria sido um pseudônimo usado por Emilia Bassano.

