Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica

William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história, poderia ter sido, na verdade, uma mulher negra e judia

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:37

William Shakespeare Crédito: Reprodução

A verdadeira identidade de William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história ocidental, sempre foi motivo de debates entre estudiosos e historiadores. Agora, uma pesquisadora britânica defende que o autor teria sido, na verdade, uma mulher negra e judia.

