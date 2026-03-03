Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Babu Santana afirma que deseja enfrentar Ana Paula Renault no Paredão

Declaração ocorreu em conversa com aliados na área externa da casa nesta terça-feira (3)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:04

Babu questiona dores de Ana Paula, e equipe reage com vídeo da cirurgia
Ana Paula Renault e Babu Santana Crédito: Divulgação/TV Globo

Não é surpresa para o público que os veteranos Babu Santana e Ana Paula Renault vêm protagonizando embates nesta edição do Big Brother Brasil, e um novo capítulo dessa rivalidade se desenrolou hoje. Na área externa da casa, o ator revelou a Solange Couto e Leandro Boneco que preferiria enfrentar Ana Paula em um Paredão a indicá-la caso conquiste a liderança.

"Se eu pego um Líder agora, não adianta eu botar a Ana Paula. Porque, a ira que ela me provocou, eu quero ir pro Paredão com ela”, explicou o ator.

Babu complementou seu raciocínio sobre a estratégia de jogo: “Então, se eu pego o Líder, eu tenho que indicar quem vai sair. Eu tenho dúvida se ela sai".

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
1 de 12
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - Babu chama Marciele de ‘gata’ e afirma estar solteiro no BBB 26

Babu chama Marciele de ‘gata’ e afirma estar solteiro no BBB 26

Imagem - Wagner Moura participará do talk show de Jimmy Kimmel nesta quarta-feira (4)

Wagner Moura participará do talk show de Jimmy Kimmel nesta quarta-feira (4)

Imagem - “Fazer Falta”: MC Livinho anuncia turnê de despedida antes de pausa na carreira

“Fazer Falta”: MC Livinho anuncia turnê de despedida antes de pausa na carreira

Tags:

ana Paula Renault bbb 26 Babu Santana

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Breno critica Ana Paula Renault e dispara: ‘Confio mais no Babu’

BBB 26: Breno critica Ana Paula Renault e dispara: ‘Confio mais no Babu’
Imagem - Babu chama Marciele de ‘gata’ e afirma estar solteiro no BBB 26

Babu chama Marciele de ‘gata’ e afirma estar solteiro no BBB 26
Imagem - Como é a mansão de Ary Fontoura, com jardim amplo e coleção de 7 mil DVDs

Como é a mansão de Ary Fontoura, com jardim amplo e coleção de 7 mil DVDs

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral