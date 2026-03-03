Babu Santana afirma que deseja enfrentar Ana Paula Renault no Paredão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 3 de março de 2026 às 21:04
Não é surpresa para o público que os veteranos Babu Santana e Ana Paula Renault vêm protagonizando embates nesta edição do Big Brother Brasil, e um novo capítulo dessa rivalidade se desenrolou hoje. Na área externa da casa, o ator revelou a Solange Couto e Leandro Boneco que preferiria enfrentar Ana Paula em um Paredão a indicá-la caso conquiste a liderança.
"Se eu pego um Líder agora, não adianta eu botar a Ana Paula. Porque, a ira que ela me provocou, eu quero ir pro Paredão com ela”, explicou o ator.
Babu complementou seu raciocínio sobre a estratégia de jogo: “Então, se eu pego o Líder, eu tenho que indicar quem vai sair. Eu tenho dúvida se ela sai".
Babu Santana (BBB 20 e 26)