“Fazer Falta”: MC Livinho anuncia turnê de despedida antes de pausa na carreira

Datas e locais dos shows ainda não foram divulgados pelo artista

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:41

MC Livinho utilizou suas redes sociais na última segunda-feira (2) para anunciar sua turnê de despedida. O projeto marca o encerramento de um ciclo antes de o cantor pausar a carreira musical por tempo indeterminado, após 15 anos de trajetória artística. A decisão pelo afastamento dos palcos já havia sido comunicada em 23 de fevereiro. Na ocasião, sua assessoria confirmou que todos os compromissos agendados para 2026 seriam mantidos.

Na publicação, o funkeiro apresentou o nome da turnê, intitulada “Fazer Falta - Final Tour”, que ainda não possui datas ou locais definidos. "Nos últimos dias, eu recebi milhares de mensagens. Palavras de carinho. De apoio. De gratidão. Li histórias de pessoas que cresceram comigo, que viveram fases da vida ao som das minhas músicas. Isso mexeu comigo de verdade", escreveu o cantor em recado aos fãs.

Livinho explicou que a decisão de realizar a turnê surgiu após diálogos com sua equipe: "Depois de muitas conversas com meu empresário, com a minha equipe e principalmente depois de ouvir vocês, eu tomei uma decisão importante. Eu não podia simplesmente encerrar um ciclo sem olhar nos olhos de quem caminhou comigo até aqui", afirmou. Sobre a escolha do nome, ele justificou: "Shows pensados com o coração. Mais próximos. Mais intensos. Mais verdadeiros. O nome da turnê não poderia ser outro: 'Fazer Falta'. Porque eu sei, e vocês sabem, que o que a gente construiu é raro. E quando algo é raro, faz falta".

“Essa turnê é sobre gratidão. Sobre história. Sobre conexão. Sobre nós. Em breve eu anuncio as datas. Obrigado por nunca soltarem minha mão”, finalizou o artista na legenda.

O paulista deve se apresentar pelo Brasil ao longo de 2026 e indicou que os fãs ajudarão a definir quais estados não podem ficar de fora do roteiro, ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram: “São vocês que vão me dizer. Onde você mora e onde eu tenho mais fãs?”. Aos 31 anos, o cantor acumula hits como “Cheia de Marra” e “Na Ponta do Pé”.