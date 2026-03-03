Estudo inédito descobre força invisível que faz com que os planetas não caiam do céu

GRAVIDADE É COISA DO PASSADO

Inversão magnética identificada no Braço de Sagitário pode mudar modelos sobre a estrutura e evolução da Via Láctea

Bianca Hirakawa

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:00

Mapeamento inédito revela que o campo magnético da galáxia não segue um padrão uniforme, desafiando hipóteses antigas da astronomia Crédito: (Foto: Pexels)

Uma descoberta recente pode mudar a forma como entendemos a dinâmica da nossa galáxia. Cientistas identificaram uma anomalia magnética no Braço de Sagitário que ajuda a explicar como o campo magnético da Via Láctea se organiza e evolui ao longo do tempo.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Calgary, no Canadá, e integra um grande esforço internacional de mapeamento galáctico.

O que é o campo magnético da galáxia?

O campo magnético da Via Láctea é uma estrutura invisível, mas essencial para o equilíbrio cósmico. Ele é formado pela interação de partículas carregadas, gás interestelar e radiação, criando uma espécie de “tecido magnético” que permeia toda a galáxia.

Esse campo influencia:

A formação de estrelas

O comportamento do gás interestelar

A dinâmica dos braços espirais

A distribuição de partículas cósmicas Sem ele, a organização estrutural da galáxia seria completamente diferente.

Onde está a anomalia?

A região identificada fica no Braço de Sagitário, um dos braços espirais da Via Láctea. Em termos simples, se fosse possível visualizar o campo magnético galáctico em movimento, ele pareceria girar no sentido horário, acompanhando o padrão geral da galáxia.

Mas há uma exceção.

Os dados mostram que, nessa área específica, o campo magnético apresenta uma inversão diagonal, ou seja, ele não segue o padrão predominante.

A detecção foi feita com o auxílio do radiotelescópio do Dominion Radio Astrophysical Observatory, dentro do projeto internacional GMIMS, que estuda o meio magneto-iônico da galáxia por meio de emissões de rádio.

Os resultados foram publicados nas revistas The Astrophysical Journal e The Astrophysical Journal Supplement Series.

Por que isso é importante?

A descoberta ajuda a esclarecer um ponto que há anos intrigava astrônomos: como ocorrem as mudanças de direção no campo magnético galáctico.

Ao identificar que a inversão no Braço de Sagitário acontece de forma diagonal, o estudo:

Aprimora modelos sobre a evolução da galáxia

Melhora a compreensão do meio interestelar

Contribui para estudos sobre a formação e estabilidade dos braços espirais

Mais do que um detalhe técnico, essa anomalia oferece uma nova peça no quebra-cabeça cósmico.