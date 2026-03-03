FOFURA

Ivete Sangalo tem recepção especial dos filhos após alta hospitalar: ‘Benção demais’

Cantora retornou a Salvador após passar por procedimento cirúrgico em São Paulo

K Kamila Macedo

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:49

Ivete Sangalo ganha alta do hospital após cirurgia Crédito: Reprodução/ Instagram

Após receber alta hospitalar nesta terça-feira (3), Ivete Sangalo retornou a Salvador e foi recepcionada com carinho pelos filhos. A artista estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia no rosto no último domingo (1). Ivete é mãe de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.

Em publicação nas redes sociais, a cantora mostrou o momento em que chegou a sua residência na capital baiana e encontrou um cartaz com a frase “Te amamos, mãe”, decorado com corações desenhados e flores amarelas. “Onde mora todo meu amor. Benção demais!”, escreveu na legenda, se declarando para os filhos.

O quadro clínico teve início após um episódio de desidratação e uma queda brusca de pressão provocada por uma síndrome vasovagal. A cantora explicou que, ao sofrer o desmaio, bateu o rosto e fraturou dois ossos da face. Após o atendimento inicial no Hospital Aliança, em Salvador, ela seguiu para a capital paulista, onde realizou o procedimento cirúrgico. Vale lembrar que, mesmo antes da operação, no sábado (28), Ivete se apresentou em São Paulo com um hematoma visível.

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico 1 de 38

Nos stories, a artista detalhou a volta para casa, em Salvador, e revelou que recebeu orientação médica para manter repouso. “Fica quieta, mulher”, brincou ela, ao reproduzir a recomendação.