Ivete Sangalo tem recepção especial dos filhos após alta hospitalar: ‘Benção demais’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 3 de março de 2026 às 21:49
Após receber alta hospitalar nesta terça-feira (3), Ivete Sangalo retornou a Salvador e foi recepcionada com carinho pelos filhos. A artista estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia no rosto no último domingo (1). Ivete é mãe de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.
Em publicação nas redes sociais, a cantora mostrou o momento em que chegou a sua residência na capital baiana e encontrou um cartaz com a frase “Te amamos, mãe”, decorado com corações desenhados e flores amarelas. “Onde mora todo meu amor. Benção demais!”, escreveu na legenda, se declarando para os filhos.
O quadro clínico teve início após um episódio de desidratação e uma queda brusca de pressão provocada por uma síndrome vasovagal. A cantora explicou que, ao sofrer o desmaio, bateu o rosto e fraturou dois ossos da face. Após o atendimento inicial no Hospital Aliança, em Salvador, ela seguiu para a capital paulista, onde realizou o procedimento cirúrgico. Vale lembrar que, mesmo antes da operação, no sábado (28), Ivete se apresentou em São Paulo com um hematoma visível.
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico
Nos stories, a artista detalhou a volta para casa, em Salvador, e revelou que recebeu orientação médica para manter repouso. “Fica quieta, mulher”, brincou ela, ao reproduzir a recomendação.
Apesar disso, Ivete admitiu dificuldade em seguir a ordem médica. Ao conferir os compromissos da turnê “Ivete Clareou”, citando o show em Florianópolis no dia 4 de abril, ela brincou sobre sua própria inquietação: “Nem parece que eu caí. Eu tenho que ficar quieta, tenho que descansar, mas o fogo…”.