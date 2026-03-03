OSCAR 2026

Wagner Moura participará do talk show de Jimmy Kimmel nesta quarta-feira (4)

Ator promove o filme “O Agente Secreto” na reta final da votação do Oscar

K Kamila Macedo

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:30

Wagner Moura é indicado ao Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação Crédito: Reprodução/Instagram

Às vésperas do encerramento da votação do Oscar 2026, Wagner Moura será o convidado do Jimmy Kimmel Live!, da emissora ABC, nesta quarta-feira (4), nos Estados Unidos. O ator concorre à estatueta de Melhor Ator por seu papel como Marcelo em “O Agente Secreto”, trabalho que rendeu um Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

A participação faz parte da agenda de divulgação do longa-metragem, que também disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco no Oscar. A votação para escolher os vencedores da premiação termina nesta quinta-feira (5), e os resultados serão anunciados na cerimônia oficial em Los Angeles, no dia 15 de março

Moura e Kimmel já estiveram juntos no mesmo programa em 2016, quando o baiano promoveu a série “Narcos”, quando interpretou o protagonista Pablo Escobar. Na época, ele recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator de Série Dramática pelo papel.

Embora o talk show não possua transmissão oficial no Brasil, trechos da entrevista serão disponibilizados no canal do programa no YouTube. Além de Kimmel, o ator reforçou sua campanha nos últimos meses com passagens por programas como “Live with Kelly and Mark” e “The Daily Show”.