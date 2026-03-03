Babu chama Marciele de ‘gata’ e afirma estar solteiro no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 3 de março de 2026 às 20:43
Sem clima de romance no Big Brother Brasil 26 para Babu Santana? Em conversa com Chaiany na última segunda-feira (2), o ator opinou sobre a colega de confinamento Marciele e admitiu estar solteiro.
O diálogo teve início na área externa da casa, enquanto os aliados falavam sobre Jonas Sulzbach e a possibilidade de um encontro no cinema do líder. "Imagina você vendo cineminha com o Jonas?", brincou Babu.
Chaiany entrou na brincadeira: "Ele vai e divide a mantinha". A conversa seguiu com especulações sobre o Veterano, até o momento em que Babu citou Marciele: “Besta. Gosto de sonhar com o que eu posso ter. Acho a Cunhã uma gata, mas não estou nem aí pra ela”.
“Você é casado, meu filho”, rebateu a integrante do grupo Pipoca. O ator logo negou o compromisso: “Eu sou solteiro. Foi ela que falou que eu sou solteiro. Eu que gosto dela, eu que sou iludido", declarou Babu, referindo-se a uma pessoa fora da casa mais vigiada do Brasil.
Marciele (BBB 26)