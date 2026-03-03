CANCELAMENTO

Wanessa Camargo relembra passagem pelo BBB 24: ‘O cancelamento é hipócrita’

Cantora participou da edição de 2024 do reality e foi expulsa após episódio de agressão

Kamila Macedo

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:00

Wanessa Camargo no podcast "Desculpincomodar" Crédito: Reprodução/ Youtube

Wanessa Camargo relembrou sua passagem pelo Big Brother Brasil 24 durante participação no podcast “Desculpincomodar”, na última segunda-feira (2). No episódio, a artista comentou sobre as ameaças que recebeu e como lidou com a rejeição nas redes sociais. Wanessa foi expulsa do reality por agressão a Davi Brito, seu principal rival no jogo e que, posteriormente, se tornou vencedor da edição.

A cantora relatou que, após deixar o confinamento, precisou enfrentar a reação negativa do público, que extrapolou a dinâmica do programa e atingiu seus filhos, José Marcus, de 14 anos, e João Francisco, de 11: “Foi muito ruim. As pessoas são muito cruéis. O José [filho mais velho] chegou a ver ameaça de morte. Ele ficava ligado em tudo, viu tudo o que falavam da mãe dele”.

“Na época, até esqueci o que precisava fazer pela minha carreira e foquei neles. Falava: ‘vai dar tudo certo, confia na mamãe, deixa o tempo passar’. E mostrava muito para eles a vida real: fazia questão de sair na rua e eles viam que eu recebia muito carinho”, completou. Wanessa afirmou que decidiu priorizar a proteção dos filhos durante os ataques, evitando que a repercussão afetasse a rotina dos jovens.

Ela também ressaltou que buscava deixar clara a distinção entre o ambiente digital e a convivência no dia a dia para os filhos, frutos de seu casamento com Marcus Buaiz. “E eu falava: ‘tá vendo como a internet não é real? Olha quanta gente me abraçando, me dando carinho. Cadê aquelas pessoas que estavam xingando a mamãe? Para você ver que a internet não é real. São pessoas covardes que se escondem atrás de uma tela e não têm coragem de falar na sua frente'”, relatou.

Sobre o cancelamento, a filha de Zezé Di Camargo mantém uma opinião polêmica: “Não acredito em cancelamento”.

“Para mim, isso não existe. Isso é só uma bobeira da rede social. Passei por isso participando do BBB, saí na rua e estava sendo aplaudida. A gente acha que o mundo é aquela bolha de Twitter e Instagram, e não é. Aquele mundo é muito pequeno perto do mundo real”, afirmou.