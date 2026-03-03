ASTROLOGIA

Como aproveitar o poderoso Eclipse em Virgem hoje para renovar sua saúde e energia (3 de março)

O fenômeno de 3 de março exige atenção ao corpo e à mente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:19

Eclipse Crédito: Shutterstock

Hoje o universo pede um 'reboot'. O eclipse no eixo da cura (Virgem-Peixes) avisa que o corpo fala o que a mente cala. Se você acordou com uma sensação de urgência ou cansaço, não ignore. Este é o dia mais importante do ano para abandonar vícios e iniciar rotinas que realmente funcionem.



