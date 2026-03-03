Como aproveitar o poderoso Eclipse em Virgem hoje para renovar sua saúde e energia (3 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de março de 2026 às 19:19
Hoje o universo pede um 'reboot'. O eclipse no eixo da cura (Virgem-Peixes) avisa que o corpo fala o que a mente cala. Se você acordou com uma sensação de urgência ou cansaço, não ignore. Este é o dia mais importante do ano para abandonar vícios e iniciar rotinas que realmente funcionem.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Áries deve ter foco total na saúde física; seu corpo está pedindo um tempo de desintoxicação. Para os aquarianos, o foco é a regeneração emocional profunda. O conselho de ouro para todos os signos hoje? Menos rituais complexos e mais praticidade. O melhor 'banho de descarrego' para este eclipse é organizar sua casa e sua alimentação. A cura hoje vem através da ordem.