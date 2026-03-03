Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como aproveitar o poderoso Eclipse em Virgem hoje para renovar sua saúde e energia (3 de março)

O fenômeno de 3 de março exige atenção ao corpo e à mente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:19

Eclipse
Eclipse Crédito: Shutterstock

Hoje o universo pede um 'reboot'. O eclipse no eixo da cura (Virgem-Peixes) avisa que o corpo fala o que a mente cala. Se você acordou com uma sensação de urgência ou cansaço, não ignore. Este é o dia mais importante do ano para abandonar vícios e iniciar rotinas que realmente funcionem.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Amor profundo chega com força total e promete virar o jogo para 3 signos hoje (3 de março)

Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Áries deve ter foco total na saúde física; seu corpo está pedindo um tempo de desintoxicação. Para os aquarianos, o foco é a regeneração emocional profunda. O conselho de ouro para todos os signos hoje? Menos rituais complexos e mais praticidade. O melhor 'banho de descarrego' para este eclipse é organizar sua casa e sua alimentação. A cura hoje vem através da ordem.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo aparece com máscara de gelo e atualiza fãs após cirurgia no rosto

Ivete Sangalo aparece com máscara de gelo e atualiza fãs após cirurgia no rosto
Imagem - Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica

Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica
Imagem - Lembra dele? Ex-ator mirim da Globo choca fãs ao posar nu para revista gay

Lembra dele? Ex-ator mirim da Globo choca fãs ao posar nu para revista gay

MAIS LIDAS

Imagem - Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas
01

Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos
03

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
04

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'